Кто поможет собственнику с заменой счетчика электроэнергии

Рекламные предложения по замене индивидуальных приборов учета электроэнергии сегодня можно увидеть в любом подъезде. Но поспешность в принятии этого решения может обернуться для владельца квартиры излишней тратой времени и денег. Поэтому собственникам рекомендуется обращаться к поставщику услуг, а не к сомнительным коммерческим организациям.

"Темные" делишки

В последнее время самарцы столкнулись с небывалой волной мошенничества, связанного с заменой счетчиков потребляемых коммунальных услуг. К жителям города обращаются представители организаций, которые за немалые суммы предлагают заменить вполне еще работающие приборы учета электроэнергии, воды или газа - разумеется, без всяких на то оснований.

"В последнее время участились обращения в ПАО "Самараэнерго" от жителей районов и городов области с сообщениями о том, что неизвестные лица, представившись сотрудниками некой энергетической службы, ходят по квартирам и настоятельно рекомендуют за определенную плату заменить индивидуальные приборы учета электроэнергии, - сообщили Волга Ньюс в пресс-службе компании. - Между тем потребитель обязан заменить прибор учета только в том случае, если сбытовая или сетевая компания направит ему извещение об этом. В извещении указываются ФИО гражданина, тип счетчика, его заводской номер и причины замены, а также контактная информация".

Доверяй, но поверяй!

Причина для замены прибора учета может быть только одна: истек срок его поверки. Тогда его замена, безусловно, оправдана, ведь если счетчик не будет заменен в указанный в паспорте срок, расчет за потребленные услуги будет производиться по иному принципу. Если говорить конкретно об электроэнергии, за первые три месяца, начиная с месяца истечения срока поверки, потребленная услуга будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема. За четвертый и последующие месяцы расчет будет производиться исходя из нормативов. Согласитесь: чтобы не заморачиваться с этими расчетами и заранее быть в курсе, когда наступает час "икс", лучше всего получить информацию непосредственно у поставщика услуг. Тем более что сейчас появилась возможность заменить прибор учета бесплатно.

ПАО "Самараэнерго" проводит работы по внедрению в многоквартирных жилых домах автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с бесплатной заменой квартирных и общедомовых приборов учета электроэнергии. Эта схема уже была опробована в Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Нефтегорске и Отрадном. Все, что нужно сделать потребителю услуг, - позвонить в обслуживающую сбытовую компанию и узнать, попадает ли его дом в эту программу. Но в любом случае перед началом выполнения работ по внедрению АСКУЭ сбытовая компания должна оповестить своих потребителей, разместив информацию на сайте или в счетах за электроэнергию.

Как взыскать моральный ущерб за бездействие с коммунальных служб Общедомовые трубы, которые текут годами, "горячая" вода, которая на самом деле оказывается ледяной, перекрытое на несколько дней водоснабжение - практически любой из нас сталкивался с подобными проблемами. Естественно, у многих возникает желание добиться справедливости и рублем наказать нерасторопных коммунальщиков, взыскав с них и материальный, и моральный ущерб.

Экономия времени и сил

В "Самараэнерго" утверждают: если к вам пришли менять счетчик электроэнергии и просят за это деньги - перед вами мошенники. Но если по каким-то причинам вы все же решились поменять прибор, помните: вы имеете право приобрести прибор учета в коммерческой организации. Средняя его цена составляет около 1500 рублей. И все же обратиться в свою энергосбытовую организацию вам придется в любом случае - для пломбировки счетчика, иначе показания прибора являются недействительными. Если же вы сразу обратитесь напрямую к поставщикам, никаких дополнительных действий совершать не надо, специалисты сразу и установят, и опломбируют счетчик, так что вы сэкономите немало времени и сил.

"Гражданам стоит быть бдительными: коммерческие фирмы предлагают свои услуги по замене приборов учета электроэнергии по гораздо более высоким ценам. Не стоит переплачивать, лучше сразу обратиться в энергоснабжающую организацию, - настоятельно рекомендует директор ГАУ СО ДПО "Квалификационный центр ЖКХ и энергетики", председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. - После того как их сотрудники установят вам новый электросчетчик, вам останется лишь следить за сроками его поверки. Впрочем, в скором времени эта система будет изменена. Сейчас ответственность по поверке счетчиков возложена на граждан, но ее предложено возложить на УК. Платить за поверку по-прежнему будут граждане, а специалисты УК будут отслеживать межповерочный период. Это схема будет очень удобной для всех".

Виктор Часовских, директор ГАУ СО ДПО "Квалификационный центр ЖКХ и энергетики":

- Главная проблема с заменой счетчиков электроэнергии на данный момент - это длительный период ожидания. Между написанием заявления и постановкой на учет счетчика может пройти и две недели, и месяц. Это связано с нехваткой специалистов в "Самараэнерго" и большим количеством желающих заменить счетчики, но я уверен, что в будущем эта проблема будет решена.