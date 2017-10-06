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Права потребителя

Сметана Елховского молочного комбината признана небезопасной

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области отобрали несколько проб молочной продукции и направили для исследования в ФГБУ "Самарский референтный центр Россельхознадзора".

На жирно-кислотный состав был исследован творог 9% торговой марки "Вкусный день" (производитель ООО "Комбинат детского питания", г. Саратов), сметана "Елховская марка" 20% (производитель ООО "ЕМЗ", Самарская область) и сметана "Молочная ферма" 20% (производитель ООО "Молоковъ", Ульяновская область).

По результатам лабораторных исследований во всех трех образцах специалисты нашли несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", ТРТС 033/2013 по жирно-кислотному составу.

В ведомстве сообщают, что по результатам исследований проводится проверка.

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Последние комментарии

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ 22 августа 2017 11:23 За четыре года питьевая вода в Самарской области стала вдвое чище

Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.

Анна Арутюнова 28 июля 2017 06:50 Самара заняла 74 место из 100 в рейтинге по качеству работы коммунальных служб

Эх Самара городок... Жителям необходимо было оценить город на ДВА БАЛЛА,более грязного и пыльного города Я еще не встречала,позор коммунальным службам и как можно не заниматься таковои службе как раньше было ЗЕЛЕНЬ СТРОЙ, или у нас только волнует Градоначальника чтоб ул Ленинградская да центр набережной имел благородный вид.... или Начальство на вертолетах на иаботу добираются и не видят что на перефирии творится,а уж про Зиму воооообще молчу так и хочется просить ГДЕ ДЕНЬГИ КУДА ИХ СПИСЫВАЮТ....

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