Сметана Елховского молочного комбината признана небезопасной

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области отобрали несколько проб молочной продукции и направили для исследования в ФГБУ "Самарский референтный центр Россельхознадзора".

На жирно-кислотный состав был исследован творог 9% торговой марки "Вкусный день" (производитель ООО "Комбинат детского питания", г. Саратов), сметана "Елховская марка" 20% (производитель ООО "ЕМЗ", Самарская область) и сметана "Молочная ферма" 20% (производитель ООО "Молоковъ", Ульяновская область).

По результатам лабораторных исследований во всех трех образцах специалисты нашли несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", ТРТС 033/2013 по жирно-кислотному составу.

В ведомстве сообщают, что по результатам исследований проводится проверка.