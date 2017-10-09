Самарец взыскал 66,5 тысяч рублей за сломанный смартфон

В Советский районный суд Самары обратился потребитель А. Улантиков, купивший смартфон в торговой точке ООО "реСтор". Как сообщается в определении Самарского областного суда, в процессе эксплуатации "яблочного" мобильника выявился недостаток — смартфон перестал выполнять свои функции. Потребитель направил претензию в ООО "реСтор", однако она осталась без ответа.

Истец попросил суд принять отказ от исполнения обязательства по договору купли-продажи смартфона и взыскать в свою пользу более ста тыс. рублей. Но суд удовлетворил требования частично. С ООО "реСтор" было решено взыскать 66,5 тыс. рублей в пользу истца, в том числе штраф в размере пяти тыс. рублей, сумму и возмещение за моральный вред 500 рублей.