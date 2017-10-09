Самарец взыскал 66,5 тысяч рублей за сломанный смартфон

В Советский районный суд Самары обратился потребитель А. Улантиков, купивший смартфон в торговой точке ООО "реСтор". Как сообщается в определении Самарского областного суда, в процессе эксплуатации "яблочного" мобильника выявился недостаток — смартфон перестал выполнять свои функции. Потребитель направил претензию в ООО "реСтор", однако она осталась без ответа.
Истец попросил суд принять отказ от исполнения обязательства по договору купли-продажи смартфона и взыскать в свою пользу более ста тыс. рублей. Но суд удовлетворил требования частично. С ООО "реСтор" было решено взыскать 66,5 тыс. рублей в пользу истца, в том числе штраф в размере пяти тыс. рублей, сумму и возмещение за моральный вред 500 рублей.
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Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.
Эх Самара городок... Жителям необходимо было оценить город на ДВА БАЛЛА,более грязного и пыльного города Я еще не встречала,позор коммунальным службам и как можно не заниматься таковои службе как раньше было ЗЕЛЕНЬ СТРОЙ, или у нас только волнует Градоначальника чтоб ул Ленинградская да центр набережной имел благородный вид.... или Начальство на вертолетах на иаботу добираются и не видят что на перефирии творится,а уж про Зиму воооообще молчу так и хочется просить ГДЕ ДЕНЬГИ КУДА ИХ СПИСЫВАЮТ....