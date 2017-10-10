На "Почту России" подали в суд за то, что она доставляла посылку больше 95 дней

Управление Роскомнадзора возбудило очередные административные дела в отношении ФГУП "Почта России". Поводом стала жалоба на организацию со стороны потребителей. В результате их рассмотрения надзорный орган в одном случае обнаружил нарушение контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета на более 95 дней. В другой ситуации работники "Почты России" и вовсе не обеспечили сохранность мелкого пакета, что привело к его утрате.
По выявленным нарушениям Управление составило протоколы об административных правонарушениях в отношении ФГУП "Почты России" в области связи, которые переданы в суды для рассмотрения.
УФПС Самарской области отреагировала на эту информацию, сообщив, что по данному факту была проведена внутренняя проверка, а сотрудники, причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
"Руководством филиала усилен контроль за сроками доставки, среди работников доставочных участков проведен дополнительный инструктаж, — прокомментировали в региональном УФПС. — По вопросам качества оказываемых услуг можно обратиться по телефону "горячей линии" УФПС Самарской области: 8(846) 270-43-01, 242-04-20, а также воспользоваться сайтом pochta.ru".
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Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.
Эх Самара городок... Жителям необходимо было оценить город на ДВА БАЛЛА,более грязного и пыльного города Я еще не встречала,позор коммунальным службам и как можно не заниматься таковои службе как раньше было ЗЕЛЕНЬ СТРОЙ, или у нас только волнует Градоначальника чтоб ул Ленинградская да центр набережной имел благородный вид.... или Начальство на вертолетах на иаботу добираются и не видят что на перефирии творится,а уж про Зиму воооообще молчу так и хочется просить ГДЕ ДЕНЬГИ КУДА ИХ СПИСЫВАЮТ....