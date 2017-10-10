На "Почту России" подали в суд за то, что она доставляла посылку больше 95 дней

Управление Роскомнадзора возбудило очередные административные дела в отношении ФГУП "Почта России". Поводом стала жалоба на организацию со стороны потребителей. В результате их рассмотрения надзорный орган в одном случае обнаружил нарушение контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета на более 95 дней. В другой ситуации работники "Почты России" и вовсе не обеспечили сохранность мелкого пакета, что привело к его утрате.

По выявленным нарушениям Управление составило протоколы об административных правонарушениях в отношении ФГУП "Почты России" в области связи, которые переданы в суды для рассмотрения.

УФПС Самарской области отреагировала на эту информацию, сообщив, что по данному факту была проведена внутренняя проверка, а сотрудники, причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Руководством филиала усилен контроль за сроками доставки, среди работников доставочных участков проведен дополнительный инструктаж, — прокомментировали в региональном УФПС. — По вопросам качества оказываемых услуг можно обратиться по телефону "горячей линии" УФПС Самарской области: 8(846) 270-43-01, 242-04-20, а также воспользоваться сайтом pochta.ru".