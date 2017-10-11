В Самаре пройдет косплей-фестиваль Dragonfest

Телеком-оператор "Дом.ru" и канал АMEDIA Premium приглашают самарцев на косплей-фестиваль Dragonfest, который пройдет 15 октября в КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106). На площадке оператора можно будет окунуться в мир скандинавских завоевателей и сериала "Викинги".

Фото: Архив «ВН»

Тематическая зона будет работать с 12:00 до 20:00. Гостей ждут креативная фотосессия на настоящем драккаре, конкурсы и подарки. Попасть на Dragonfest можно, выиграв пригласительные билеты в группе "Домашние новости" в "ВКонтакте". Первая серия 5-го сезона выйдет на канале АMEDIA Premium 30 ноября.