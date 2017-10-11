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В Самаре пройдет косплей-фестиваль Dragonfest

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Телеком-оператор "Дом.ru" и канал АMEDIA Premium приглашают самарцев на косплей-фестиваль Dragonfest, который пройдет 15 октября в КРЦ "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106). На площадке оператора можно будет окунуться в мир скандинавских завоевателей и сериала "Викинги".

Фото: Архив «ВН»

Тематическая зона будет работать с 12:00 до 20:00. Гостей ждут креативная фотосессия на настоящем драккаре, конкурсы и подарки. Попасть на Dragonfest можно, выиграв пригласительные билеты в группе "Домашние новости" в "ВКонтакте".

В 5-м сезоне "Викингов" поклонники увидят еще более непредсказуемые приключения скандинавских воинов и путешественников. В центре сюжета окажутся сыновья легендарного Рагнара Лодброка. После сокрушительной победы в Париже и завоевания Англии викинги отправятся в Киевскую Русь и Исландию. В 5-м сезоне также появятся известные актеры — Джонатан Риз Майерс и Данила Козловский. Российский актер сыграет роль Вещего Олега, который станет ключевой фигурой сюжета.

Первая серия 5-го сезона выйдет на канале АMEDIA Premium 30 ноября.

Теги: Дом.ru Самара телевидение сериал КРЦ Звезда фестиваль косплей Викинги

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