Как жители региона проведут новогодние праздники?

К приближающейся зиме туроператоры подготовили для самарцев новые зарубежные направления. Кроме того, по прогнозам специалистов в новогодние праздники по-прежнему будут востребованы поездки по России. Также набирают популярности экскурсии и туры выходного дня по Самарской области.

От севера до юга

Вопросы предстоящего новогоднего отдыха руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, туроператоры и специалисты отрасли обсудил в ходе круглого стола, организованного на днях "Комсомольской правдой". Для тех, кто захочет отдохнуть от снега и холода, будут работать южные направления.

"Альтернативой закрытому пока Египту остаются Объединенные Арабские Эмираты. В этом году по всем регионам увеличено количество рейсов, будет большой выбор и по продолжительности, и по вариантам вылета, и по стоимости, — рассказала исполнительный директор туристической компании "Самараинтур С" Вера Бастракова. — Из других популярных зимних направлений — Таиланд, уже на осенние каникулы стартует перевозка из Самары".

Интересно, что этой зимой жителям региона будет доступно экзотическое направление. Предлагается посетить африканскую страну Танзанию и остров Занзибар. Стоимость тура туда начинается от 50 тыс. рублей на человека. Впрочем, если вам не хочется менять климат, то в новогодние праздники можно будет слетать в Финляндию.

"Впервые организован чартер в Финляндия на горнолыжный курорт Вуокатти, — сообщила начальник туристического отдела ГК "Авитекс" Ольга Макеева. — Здесь много трасс для беговых лыж, 1-, 5-киллометровая дорожка для катания на коньках по озеру, 13 склонов для горных лыж. Есть детский клуб с русскоговорящими аниматорами. Кроме того, организуются поездки к Санта-Клаусу, прогулки на оленях и катание на собаках хаски". Вылет в Воукатти намечен на 31 декабря, возврат — 6 января. Стоимость тура начинается с 60 тыс. рублей на человека.





Самарцам предлагают новый формат путешествия - театральные туры Иногда для знакомства с городом недостаточно простых прогулок по его улочкам и осмотра наиболее известных достопримечательностей. Чтобы заглянуть глубже, можно побывать в театре или окунуться в культурную жизнь.

Знакомство с Россией

При путешествиях по России этой зимой особой популярностью будет пользоваться железнодорожные туры с небольшим по продолжительности отдыхом. Жители Самары могут посетить столицы соседних регионов — Уфу, Пензу, Саратов. На автобусах, кроме популярной Казани, организуются поездки в Ульяновск, Хвалынск, Екатеринбург и Ижевск. Ну, и конечно же, можно будет отправиться на юг.

"Не стоит забывать, что Краснодарский край не только место летнего отдыха, здесь предлагается комфортный отдых и в межсезонье, и зимой, — считает директор туристической компании "Профцентр" Елена Мартыненко. — У Красной поляны хорошие цены и сервис. Также по территории России мы организуем туры в Тулу, Орловскую и Московскую области, много предложений по Золотому кольцу".



Остаться на малой родине

Но, пожалуй, самым доступным видом отдыха в новогодние праздники останутся экскурсии и туры по Самарской области. "Нами подготовлены экскурсии на любой вкус, начиная от познавательных и заканчивая мистическими, — говорит Вера Бастракова. — Есть гарантированные даты, когда эти экскурсии выполняются группами, и индивидуальный турист может присоединиться к любой из них".

Самарскими туроператорами разработаны этнографические экскурсии, знакомящие с культурой народов губернии. В селе Алькино представлены татарские традиции, а посетившие Клявлинский район узнают о жизни крещеных татар и мордвы. В Исаклинском районе можно увидеть чувашскую национальную свадьбу. Есть экскурсии даже в места проживания поволжских немцев и туры в село Русская Селитьба, где Новый год можно будет отпраздновать в национальных русских традициях. Для любителей активного отдыха будут подготовлены конные маршруты и катание на собаках хаски.





Михаил Мальцев, руководитель департамента туризма Самарской области:

— Все большую популярность набирают туристические поездки по направлениям, привязанным к маршрутам дневного экспресса. Они запущены федеральной пассажирской компанией. Работают проекты железнодорожных маршрутов — краеведческие экспрессы. Традиционно в период новогодних праздников будут популярны базы отдыха Самарской области и поездки в Москву и Санкт-Петербург.