Как вернуть купленную в интернет-магазине вещь

Купить товар, не вставая с кресла, сделав несколько кликов в телефоне, очень удобно. Но как при этом не ошибиться, ориентируясь только на красивую картинку, и можно ли вернуть вещь с браком или просто не подошедшую по размерам?

Онлайн-торговля набирает обороты. Только за последний год количество сделок в Интернете увеличилось на 20%, а к 2025 году эксперты прогнозируют, что каждую пятую вещь мы будем покупать именно во всемирной сети. Однако так как это явление относительно новое, то бывают случаи, когда покупатели получают товар, существенно отличающийся от фотографии в интернет-магазине, или и вовсе попадают на уловки мошенников, теряя деньги.

Начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Людмила Власова советует перед покупкой тщательно изучать сайт, предлагающий товары. "Название сайта должно заканчиваться на ru. Для регистрации такого сайта нужны паспортные данные и реквизиты, работа онлайн-площадок в этой доменной зоне регулируется российским законодательством, — говорит эксперт. — Чтобы оценить надежность торговой площадки, надо посмотреть, сколько лет она работает, имеется ли наименование юрлица, указаны ли местонахождение и адрес. Вызывает доверие также наличие полных реквизитов, форума и гостевой книги, где есть отзывы покупателей".

А вот низкие цены, невозможность оплатить товар наличными, а только Яндекс-деньгами или через систему "Вестерн-юнион" должны насторожить.

Между тем председатель Самарской региональной организации по защите прав потребителей "Союз потребителей" Эльнур Гамбаров полагает, что и с зарубежными торговыми площадками можно иметь дело. Но необходимо выбирать проверенные сайты. "Например, "Алиэкспресс" работает с системой отзывов, на основе которых формирует пул продавцов, отвечающих за качество своих товаров, — поясняет эксперт. — Крупные торговые площадки идут навстречу покупателю и в случае брака возвращают деньги, а рейтинг такого продавца понижают. Здесь действуют принципы саморегулирования. В случае недовольства товаром надо вступать в переписку с продавцом. Это довольно легко сделать с помощью интернет-переводчиков".

Согласно закону "О защите прав потребителей", вы вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи — в течение семи дней. Кстати, в случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи.

На что может рассчитывать пассажир при отмене рейса Авиакомпания может перенести или совсем отменить перелет по какому-либо направлению. Но помимо полного возврата уплаченных за билет денег пассажир имеет право требовать оказания запланированной услуги. Однако добиться этого не всегда просто.

"При получении товара у курьера он должен предоставить товарный чек. Вы вправе отказаться от покупки, если обнаружите брак. Если вещь вам просто не подходит, отказаться также можно, но необходимо будет оплатить доставку", — поясняет Людмила Власова.

Количество обращений по поводу дистанционной торговли в региональный Роспотребнадзор увеличилось за последний год в два раза. Из последних, наиболее характерных случаев, стал пример молодого отца, который заказал своему сыну в интернет-магазине машину за 3800 рублей. "Эта покупка показалась ему выгодной, потому что в обычных магазинах такой товар стоит около 5 тыс. рублей, — рассказывает Людмила Власова. — А в итоге он получил конструктор за 400 рублей. Магазин находится в Чувашии, жалоба будет направлена туда. На мой взгляд, здесь еще имеются признаки мошенничества и возможно будет обращение к правоохранительным органам".

Все претензии продавцу необходимо оформлять в письменной форме и направлять заказным письмом. В нем необходимо указывать требования о возврате денежных средств в течение 10 дней. Уведомление об отправке письма будет служить доказательством того, что владелец магазина его получил. Если консенсуса достигнуть не удалось — обращайтесь в суд или в правоохранительные органы. Но стоит иметь в виду, что такой порядок действует только при разбирательстве с юрлицом или ИП.