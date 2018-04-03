Самарской "Меге" за соблюдение норм пожарной безопасности поставили оценку "удовлетворительно"

МЧС и прокуратура продолжают совместные внеплановые проверки самарских торговых центров на соблюдение в них норм пожарной безопасности. В конце прошлой недели инспекция нагрянула в ТЦ "Мега" на 24-м километре Московского шоссе.

В торговом центре установлена автоматическая система пожарной безопасности. Она исключает возможность ее отключения человеком. При включении сигнализации автоматически опускаются шторы, которые делят ТЦ на секции — в каждой как минимум два эвакуационных выхода. Это ограничивает распространение дыма и пламени. Также автоматически срабатывает система дымоудаления — открываются люки.

Из самарского ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали обитателей контактного зоопарка Надзорные ведомства продолжают проверки пожарной безопасности в торговых центрах города. Визит в "Парк Хаус" был назначен на 10 утра 30 марта. Однако уже в 9:30 персонал ходил туда-обратно под затихающие и вновь начинающиеся вопли пожарной сигнализации, которую слышно было даже с улицы.

"Ширина торговых рядов "Меги" составляет 3,5 метра от витрины одного магазина до другого, — рассказала журналисту "Волга Ньюс" заместитель управляющего ТЦ "Мега Самара" Лиана Шанидзе. — По нормативам это расстояние должно составлять не менее 2,5 метра. При этом киоски, расположенные между отделами посреди торгового ряда, по высоте не превышают 1,5 метра, чтобы не загораживать видимость в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это единый стандарт во всех центрах "Меги".

Все эвакуационные выходы в торговом центре обозначены зелеными светящимися знаками. Двери этих выходов закрыты магнитными замками, которые отключаются при включении пожарной тревоги. Однако при желании дверь можно открыть и в любое другое время сильным толчком. Всего таких выходов в торговом центре 30. Все они ведут прямо на улицу, однако коридоры за эвакуационной дверью являются еще и зонами безопасности. Стены здесь негорючие, кроме того, тут работают системы подпора воздуха и дымоудаления. Находиться в таком коридоре без угрозы для жизни можно до 60 минут.

О том, что следует направиться к эвакуационному выходу, сигнализирует система оповещения посетителей. Помогают не заблудиться покупателям и сами продавцы. "По инструкции в случае включения сигнализации мы направляем своих посетителей к ближайшему эвакуационному выходу и спасаемся сами", — объяснила проверяющим консультант обувного магазина "Рандеву".

По словам управляющего ТЦ "Мега Самара" Евгения Карлашова, в комплексе установлены дымовые датчики, которые реагируют на малейшее задымление и тут же автоматически оповещают не только внутреннюю систему безопасности, но и ближайшее подразделение МЧС. Охранники не могут отключить систему, они могут лишь определить, какой или какие датчики сработали, и предпринять дальнейшие действия по инструкции.

"В случае пожара я в первую очередь должен нажать кнопку ИПР, — говорит охранник Виктор Торопов. — Если в зоне очага пожара находятся люди, их нужно вывести, а затем, если есть возможность, приступить к тушению пожара".

"По предварительным данным, соблюдение норм противопожарной безопасности в "Меге" удовлетворительное, — рассказал "Волга Ньюс" помощник прокурора Красноглинского района Самары Илья Трескунов. — До этого со стороны органов прокуратуры к торговому центру в вопросе пожарной безопасности претензий тоже не было".