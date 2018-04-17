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Досуг Отдых

Фестиваль красок пройдет в Самаре 12 и 13 мая

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский фестиваль красок возвращается в Самару: в этом году он состоится на парковке около ТЦ "Мост" в середине мая.

Гостей ждут 10 часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок. Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета.

Как всегда, на сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.

На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!

Кроме Самары, Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.

Следите за новостями в официальном сообществе события ВКонтакте: vk.com/vmeza_smr_k.

Теги: Фестиваль красок фестиваль досуг отдых ТЦ Мост Самара

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