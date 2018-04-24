ТОП-5 незабываемых вариантов досуга на майские праздники

Мероприятий, посвященных празднованию Первомая и Дню Великой Победы, в Самарской области запланировано немало. Принять участие хотя бы в одном из них — обязанность каждого россиянина. Но что делать потом? Расскажем.

Любителям реконструкции можно отправиться на фестиваль исторического фехтования "Княжеский турнир", который пройдет 30 апреля и 1 мая в парковом комплексе им. Сахарова в Тольятти. Здесь проведут зрелищные исторические поединки на военных саблях и длинных мечах, мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета, выступления рок-групп. Также посетители увидят выставку бронетехники и авиации времен ВОВ. Входной билет обойдется в 200 рублей, школьникам и студентам — 100 рублей.

Любителям экстрима тоже будет где развернуться. Туристические центры "Лада", "Луч" и GoRa в разные даты предлагают однодневный сплав по реке Сок стоимостью от 1 до 2,1 тыс. рублей.

Отправляемся за новыми впечатлениями на майские праздники Первые две недели мая в России традиционно принято считать началом летнего сезона. А значит, и пройти они должны весело и интересно: с пикниками, познавательными поездками и экскурсиями.

А днем ранее, 5 мая, на аэродроме "Бобровка" пройдет авиационно-спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы. Гости увидят наземные выставки, в том числе военной техники времен Великой Отечественной войны. Организаторы праздника подготовили шоу спортсменов-парашютистов, имитацию воздушного боя на самолетах с элементами высшего пилотажа и другие показательные выступления. Для всех желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию, парашютные прыжки (если, конечно, позволят условия погоды). Вход на праздник свободный, однако за экстрим уже придется платить. С ценами можно ознакомиться на сайте организаторов — Самарского областного аэроклуба ДОСААФ. Программа продлится с 10:00 до 16:00.