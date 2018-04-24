Отправляемся за новыми впечатлениями на майские праздники

Первые две недели мая в России традиционно принято считать началом летнего сезона. А значит, и пройти они должны весело и интересно: с пикниками, познавательными поездками и экскурсиями.

Навигация открыта!

Самарцев, истосковавшихся за зиму по волжским просторам, наверняка заинтересует возможность отправиться в один из майских дней на тематическую речную прогулку. Так, уже 1 мая стартует четырехчасовая программа "Мой адрес Советский Союз". "На борту теплохода будет работать буфет с советскими ценами, прозвучат песни старых времен в живом исполнении, а детей будут развлекать герои советских мультфильмов", — рассказывает заместитель директора по организации внутреннего туризма компании "Спутник-Гермес" Александр Тепленький. Стоимость программы — 600 рублей, дети до семи лет плывут бесплатно. Теплоход отправится от речного вокзала Самары в 13:00.

Провести день в Ширяево в рамках программы "По следам жигулевской вольницы" можно будет 2 мая. По пути следования вас ждет развлекательная программа. Из Ширяево можно будет отправиться в Каменную чашу или на гору Стрельную, посетить Музей летучей мыши и Ширяевские каменоломни. Поездка рассчитана на весь день, с 10.00 до 19.00, за нее нужно будет заплатить 1700 рублей, предусмотрены скидки для детей и пенсионеров.

Что предлагает туристический рынок в наступающем сезоне До начала сезона летних отпусков осталось совсем немного времени, и если вы еще не определились с местом для отдыха, то самое время это сделать. Рост курса доллара и евро - еще не повод отказывать себе в поездке в Европу. Если же вы настроились на отдых в России, туроператорам тоже есть что предложить.

Достаточно обширная программа предлагается и в День Победы. В 13.00 и 17.00 можно будет отправиться на праздничную семейную прогулку по Волге. В программе возложение цветов на воду напротив площади Славы, запуск шаров, каша из котелка и песни военных лет в живом исполнении. А в 21.00 от речвокзала отойдет теплоход, с борта которого можно будет посмотреть праздничный салют. Вас также ждет развлекательная программа и праздничная дискотека. Прогулка, рассчитанная на два с половиной часа, обойдется в 900 рублей, для детей предусмотрены скидки.

Также 9 мая можно будет отправиться в памятный музыкальный круиз в Винновку, попеть под гармонь песни Победы и почтить память погибших на молебне в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре. Помимо этого, туристы смогут совершить экскурсию по монастырю и отобедать в монастырской трапезной. Все это за 1900 рублей, для детей и пенсионеров предусмотрены скидки.

Купеческая Самара

В дни майских праздников также предлагаются "сухопутные" экскурсии по Самаре, причем в немалом количестве. Например, 2 мая от памятника Засекину стартует экскурсия "Волга-Волга". В этот же день жителей и гостей города приглашают на двухчасовую экскурсию "Купеческое прошлое Самары", в ходе которой можно будет увидеть наш город таким, каким он был в XIX–XX столетиях с его особняками и доходными домами, храмом, гостиницей и хлебной биржей.

Во сколько обойдется этим летом отдых в Крыму 18 марта Россия отметила четырехлетие воссоединения с Крымом. За эти годы популярность полуострова как туристического направления выросла в пять раз, составив достойную конкуренцию курортам Краснодарского края. Ведь сегодня путешественников привлекают не только морские пляжи, но и безграничные экскурсионные возможности легендарного региона нашей страны.

Участники прогулки узнают историю многих известных самарских купеческих династий и оценят причудливые архитектурные решения на жилищах известных домовладельцев. В программу, которая стоит 300 рублей, также входит чаепитие в кафе, во время которого вам расскажут, как самарские купцы помогали строить кафедральный собор, и почему Самару конца ХIX века называли "Чикаго на Волге".

Ну и, конечно же, в День Победы вспомнить тяжелые годы военного Куйбышева можно будет в ходе программы "Поклонимся великим тем годам…". В центре внимания — деятельность авиационных заводов, строительство бункера Сталина, военный парад 7 ноября 1941 года, первое исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии, подготовка сводок и передач в Радиодоме и многое другое. Стоимость этой экскурсии — 200 рублей.

В другие регионы

Желающие отправиться в дальнюю поездку могут выбрать один из автобусных туров. Специально для тех, кто давно не бывал в столице, особенно для неравнодушных к театральному искусству — тур "Театральный Первомай в Москве", который состоится с 28 апреля по 2 мая. "В программу входит обзорный тур по городу и пешеходная экскурсия "Театральная Москва", — рассказывает директор по развитию бизнеса туристической компании "Посети Тур" Виталий Семенов. — Дополнительно мы предлагаем прокатиться по Москве-реке на теплоходе, посетить киностудию "Мосфильм" и побывать за кулисами двух театров. В ходе экскурсии по Большому театру туристы узнают много интересных фактов о его истории и архитектуре. Посещению театра им. Вахтангова будет предшествовать прогулка по Старому Арбату, на котором он расположен". Стоимость тура — от 8 600 рублей на человека. Экскурсии в театры оплачиваются дополнительно.

А вот соскучившимся по морю и солнцу предлагается ставший уже традиционным ежегодный тур "Майские праздники в Крыму", который намечен на 29 апреля — 6 мая. За эти несколько дней можно будет побывать в Феодосии, Судаке, Алуште, Алупке, Ливадии. Программа тура очень насыщенная, она включает в себя прогулку по Голицынской тропе, посещение завода шампанских вин "Новый свет", осмотр Воронцовского и Ливадийского дворцов, подъем на Ай-Петри, экскурсию в пещеры Чатыр-Дага и еще много интересного. Стоимость такой поездки — 15 500 рублей с человека.

Екатерина Рогова, экскурсовод лавки экскурсий "Наш городОК":

— Наша река на протяжении столетий поила и кормила Самару, давала работу, защищала. Обо всем этом, а также об истории самарской набережной, об известных людях, приплывавших в наш город по Волге, о судах и первых пристанях, о появлении водопровода, что было и исчезло с волжского берега Самары, можно будет узнать во время 2,5-часовой прогулки.