Какие методы лечения онкологии применяются в 63-м регионе?

Показатель смертности от онкологии в России в прошлом году впервые за пять лет опустился ниже 200 случаев на 100 тысяч населения. Отчасти это заслуга ученых и медиков, которые разрабатывают и внедряют новые технологии лечения раковых заболеваний, существенно улучшающих прогнозы на успешный исход лечения. Многие из этих решений доступны жителям Самарской области.

Самарский областной клинический онкологический диспансер сегодня обеспечен диагностическим оборудованием, позволяющим в полном объеме проводить диагностику в Самарской области, никуда не перенаправляя пациента. Это и эндоскопическое оборудование, и ультразвуковые диагностики с возможностью проведения всех видов биопсии, и магниторезонансная компьютерная томография.

По каким стандартам оказывается помощь онкобольным Онкология не зря считается одним из самых серьезных направлений в работе врачей. При диагностике и лечении рака пациенты должны неукоснительно следовать рекомендациям. Но вместе с этим больным важно знать и свои права.

В 2017 году в Тольяти был открыт первый в области центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр). Второй центр будет открыт в Самаре в нынешнем году. Проект строительства самарского ПЭТ-центра, который будет находиться рядом с Самарским онкодиспансером, реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Впрочем, в областной столице в лечении рака используются и другие разработки ученых, занимающихся проблемами онкологии. В частности, проводятся видеоассистированные операции: вмешательство в организм происходит через малый разрез кожи размером 1,5-2,5 см, в который вводятся инструменты и камера. Смотря на монитор, хирург проводит операцию. Есть лапароскопическое оборудование для оперативного вмешательства, проводимого через разрезы всего в 0,5-1,5 см, в основном на органах брюшной или тазовой полостей. Используют в СОКОД и HIFU-терапию — высокоинтенсивный ультразвук, фокусируемый на раковой опухоли для ее уничтожения.

"От обычной медицинской помощи подобные высокотехнологичные операции отличаются методологией и подходом к лечению, — поясняет главный врач СОКОД Андрей Орлов. — Это современная терапия, которая позволяет свести к минимуму риск для здоровья и жизни человека. Ее оказывают за счет средств фонда ОМС, но для некоторых операций или лекарств устанавливается квота. В 2017 году мы оказали медицинскую помощь с применением высокотехнологических видов лечения в хирургии более чем 800 пациентам".

Андрей Орлов, главный врач СОКОД:

— Самарская область будет единственным регионом в стране, кроме столичных, где будут функционировать два ПЭТ-центра. ПЭТ — это более тонкая технология с использованием изотопных технологий, когда идет накопление изотопов в активно делящихся клетках, в первую очередь раковых, что позволяет при необходимости уточнить диагноз и подтвердить правильность выбранной тактики лечения.