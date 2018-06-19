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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

Какие методы лечения онкологии применяются в 63-м регионе?

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Показатель смертности от онкологии в России в прошлом году впервые за пять лет опустился ниже 200 случаев на 100 тысяч населения. Отчасти это заслуга ученых и медиков, которые разрабатывают и внедряют новые технологии лечения раковых заболеваний, существенно улучшающих прогнозы на успешный исход лечения. Многие из этих решений доступны жителям Самарской области.

Фото: Игорь Казановский

Самарский областной клинический онкологический диспансер сегодня обеспечен диагностическим оборудованием, позволяющим в полном объеме проводить диагностику в Самарской области, никуда не перенаправляя пациента. Это и эндоскопическое оборудование, и ультразвуковые диагностики с возможностью проведения всех видов биопсии, и магниторезонансная компьютерная томография.

По каким стандартам оказывается помощь онкобольным По каким стандартам оказывается помощь онкобольным
Онкология не зря считается одним из самых серьезных направлений в работе врачей. При диагностике и лечении рака пациенты должны неукоснительно следовать рекомендациям. Но вместе с этим больным важно знать и свои права.

В 2017 году в Тольяти был открыт первый в области центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр). Второй центр будет открыт в Самаре в нынешнем году. Проект строительства самарского ПЭТ-центра, который будет находиться рядом с Самарским онкодиспансером, реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Впрочем, в областной столице в лечении рака используются и другие разработки ученых, занимающихся проблемами онкологии. В частности, проводятся видеоассистированные операции: вмешательство в организм происходит через малый разрез кожи размером 1,5-2,5 см, в который вводятся инструменты и камера. Смотря на монитор, хирург проводит операцию. Есть лапароскопическое оборудование для оперативного вмешательства, проводимого через разрезы всего в 0,5-1,5 см, в основном на органах брюшной или тазовой полостей. Используют в СОКОД и HIFU-терапию — высокоинтенсивный ультразвук, фокусируемый на раковой опухоли для ее уничтожения.

"От обычной медицинской помощи подобные высокотехнологичные операции отличаются методологией и подходом к лечению, — поясняет главный врач СОКОД Андрей Орлов. — Это современная терапия, которая позволяет свести к минимуму риск для здоровья и жизни человека. Ее оказывают за счет средств фонда ОМС, но для некоторых операций или лекарств устанавливается квота. В 2017 году мы оказали медицинскую помощь с применением высокотехнологических видов лечения в хирургии более чем 800 пациентам".

Андрей Орлов, главный врач СОКОД:

— Самарская область будет единственным регионом в стране, кроме столичных, где будут функционировать два ПЭТ-центра. ПЭТ — это более тонкая технология с использованием изотопных технологий, когда идет накопление изотопов в активно делящихся клетках, в первую очередь раковых, что позволяет при необходимости уточнить диагноз и подтвердить правильность выбранной тактики лечения.

Теги: Орлов Андрей Самарская область Самара онкология Онкодиспансер лечение технологии ПЭТ-центр ОМС

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