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Рыбалка и охота

За первые три дня осенней охоты на утку зафиксировано 37 нарушений

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь в Самарской области открылся 18 августа. По результатам трех дней охоты государственными инспекторами в области охраны окружающей среды департамента охоты и рыболовства Самарской области было выявлено 37 нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов со стороны граждан.

Фото: Архив «ВН»

По данным департамента, к наиболее часто встречающимся нарушениям можно отнести:

- осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
- охота без охотничьего билета, либо разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия;
- нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием.

Департамент охоты и рыболовства Самарской области обращает внимание охотников на недопустимость совершения аналогичных правонарушений. Повторное нарушение Правил охоты в течение года влечет наложение на физлицо увеличенных санкций вплоть до лишения права охоты и конфискации охотничьего огнестрельного оружия.

Теги: Самара департамент охоты и рыболовства СО охота охотники рыбалка и охота нарушения

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