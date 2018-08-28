За первые три дня осенней охоты на утку зафиксировано 37 нарушений

В этом году летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь в Самарской области открылся 18 августа. По результатам трех дней охоты государственными инспекторами в области охраны окружающей среды департамента охоты и рыболовства Самарской области было выявлено 37 нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов со стороны граждан.

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По данным департамента, к наиболее часто встречающимся нарушениям можно отнести: - осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов;

- охота без охотничьего билета, либо разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия;

- нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием.