В Самаре начал работать сервис Яндекс.Еда

12 сентября в Самаре начинает работать Яндекс.Еда. Это сервис для заказа готовых блюд домой или в офис - даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки.
Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android. Оплатить - банковской картой или наличными курьеру.
С Яндекс.Едой в Самаре уже работают более 60 заведений на любой вкус и кошелек. Среди них - "Макдоналдс", "Чайхона №1" Тимура Ланского, служба доставки суши и пиццы "2 Берега", ресторан паназиатской кухни "Оки-Токи", "Суши Тайм", пиццерия PizzaShop, стейк-хаус "Крошка Молли" и другие. Список ресторанов постоянно пополняется.
Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того как курьер забирает еду, пользователь может следить за статусом своего заказа в приложении.
Для пользователей Яндекс.Еда проводит специальные акции: дарит скидки на меню ресторанов или подарки при заказе.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?