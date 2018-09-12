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В Самаре начал работать сервис Яндекс.Еда

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 сентября в Самаре начинает работать Яндекс.Еда. Это сервис для заказа готовых блюд домой или в офис - даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки.

Фото: Архив «ВН»

Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android. Оплатить - банковской картой или наличными курьеру.

С Яндекс.Едой в Самаре уже работают более 60 заведений на любой вкус и кошелек. Среди них - "Макдоналдс", "Чайхона №1" Тимура Ланского, служба доставки суши и пиццы "2 Берега", ресторан паназиатской кухни "Оки-Токи", "Суши Тайм", пиццерия PizzaShop, стейк-хаус "Крошка Молли" и другие. Список ресторанов постоянно пополняется.

Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того как курьер забирает еду, пользователь может следить за статусом своего заказа в приложении.

Для пользователей Яндекс.Еда проводит специальные акции: дарит скидки на меню ресторанов или подарки при заказе.

Теги: Самара Яндекс Яндекс.Еда рестораны кафе доставка приложения общепит

Последние комментарии

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