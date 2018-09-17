Самарские рыболовы хвастаются первыми осенними трофеями

Первые две недели сентября оказались необычайно теплыми и удачными для многотысячной армии самарских любителей рыбалки и подводной охоты. В социальных сетях они делятся своими успехами и курьезными случаями.

Щука - один из самых желанных рыболовных трофеев в любое время года. Однако именно осенью эта зубастая хищница становится наиболее активной и хорошо реагирует на самые различные приманки. Это лишний раз подтверждают фотографии Максима Федотова, которые он выложил в группу "Рыбалка в Самаре и Самарской области" Вконтакте. 14 сентября он смог поймать в районе Васильевских островов на тролинговую снасть "мамку" на 9,5 кг.

Немногим меньше оказался улов Дмитрия Кулёва (на главном фото), который взял на джиг щуку на 7 кг 950 граммов. Удача улыбнулась Дмитрию на Соку в Сергиевском районе.

Еще один речной хищник, заслуживший славу сильного бойца при вываживании - это жерех. Самые крупные экземпляры этой рыбы редко перевешивают за 5 килограммов. Однако встречаются и исключения. Как, например, трофей, пойманный на этих выходных Дмитрием Никулиным (на фото слева) на Проране. "Трофей для меня неимоверный, - пишет счастливый рыболов, - 5,800 я сам в шоке, тащил - руки тряслись".

Неплохие результаты были и у карпфишеров. Так, самарец Роман Малютин поделился своими впечатлениями на своей страничке в Facebook. "Поймали две рыбы на 4 и 6 кг.

Два схода, причем один обидный очень. Рыба была за 20 кг. Решили брать с лодки, рыба катала в месте с лодкой, двоих мужиков, каждый по 110 кг. После часа борьбы завела в корягу и сошла".

Отличились на прошлой неделе и подводные охотники. Так, участник форума Nazaderjke.ru житель Тольятти Сергей Kriminal выложил фотографии огромного толстолобика.

"Выбрались с братом на охоту, - пишет Сергей, - приехали проверить наши рабочие точки, а там ныряют, поехали на другую точку и там тоже встретили подвохов. Ну Эльдорадо какое то, а все навсего четверг еще, ну ничего Волга большая. Нашли место рядом с фарватером с интересным рельефом дна, хорошие перепады глубин, малек присутствовал, и значит рядом должна быть хищная рыба. Взял хорошего клыкастого, постоянно слышал что кто то носится рядом и, подходя к лодке при всплытии, замечаю толстолоба. Но не успел даже направить ружье - он драпанул на всех порах от меня. Ну а брат обрыбился неплохо, взял толстого, говорит когда нырял, прямо на него и опустился и разрядил со своей "Атаки" удачно, у рыбы не было шансов сойти, гарпун вошел через спину, и наконечник вышел через голову".

Еще один местный "подвох" похвалился на форуме судаком на 8,3 кг, правда не уточнил, где и когда добыл рыбину.

И конечно же, на рыбалке не обходится без курьезных случаев. Так, форумчанин "Самарафишинга" Александр73 после рыбалки на пруду "Снежное", не смог не поделиться своими впечатлениями от поимки... двух ондатр.

"В ожидании монстра кормление и еще раз кормление принесло неожиданный результат, - пишет Александр. - Большое количество ондатр стремительно стали нырять и поедать вкусняшки! В итоге за ночь были пойманы две, при этом каждая умудрилась полакомится бойлами на двух сразу оснастках перепутав всё и вся".

Одну из безобразниц рыболов смог сфотографировать. Как он сам пишет, высвобождать ее пришлось с помощью кусачек: "Прижал ногой к земле и кусачками (раньше автоэлектриком работал, остались) освободил от крючка!"