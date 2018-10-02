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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В Самаре ищут способы привлечения новых туристов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У всех жителей областного центра еще свежи в памяти толпы иностранных туристов, гуляющих по улицам в дни чемпионата мира по футболу. Ощущение праздника, дополнительные доходы, невиданная чистота и всеобщая благоустроенность. Как использовать этот опыт и привлечь в Самару новых гостей, представители городской администрации обсудили с иногородними экспертами.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

"Самара — город-курорт" — этот хештег можно часто встретить в соцсетях самарцев, когда они размещают красивые виды своего города. Но увы, столица нашей губернии пока не стала туристической Меккой. На минувшей неделе участники форума "Самара гостеприимная" искали ответ на вопрос, как наш город на Волге может стать местом всеобщего притяжения.

Руководитель городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов отметил, что большинство гостей этим летом приезжали в Самару именно на футбол: город посетили около 500 тысяч туристов. Такое количество иногородних и иностранных гостей дали толчок в развитии туротрасли, однако теперь возникает вопрос: чем привлекать туристов в отсутствие масштабного спортивного события? "Проблема в том, что у нас пока не сформирован привлекательный, хорошо упакованный туристический продукт. Нет четко выстроенной маркетинговой политики, — говорит Андриянов. — Надо решать эти вопросы и не упускать удобный момент, ведь в городе произошли качественные изменения: появились новые дороги, обновленные фасады исторических зданий, подготовленные кадры отрасли гостеприимства".

О чем говорят колумбийские болельщики за кружкой пива О чем говорят колумбийские болельщики за кружкой пива
Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Чтобы проверить правдивость этой поговорки, корреспондент Волга Ньюс устроился на время чемпионата переводчиком в одно из самых популярных питейных заведений города. Всю прошлую неделю болельщики из Колумбии приходили сюда большими компаниями и с удовольствием делились своими мыслями о столице Жигулевского пива.

Руководитель департамента торговли и ценовой политики Минэкономразвития региона Алексей Софронов в свою очередь сообщил, что в настоящее время готовится знак "Самарский продукт". "Это может стать символом качества не только товаров, но и услуг. Наличие, например, такого знака на дверях ресторана может говорить о том, что здесь умеют обслуживать клиентов", — пояснил он.

Взгляд со стороны на регион представили и федеральные эксперты. Так, директор маркетингового агентства санаториев Марина Шевчук обратила внимание на значительное количество оздоровительных учреждений на территории области. "Но пока Самара неизвестна как курортный регион. А тема здоровья сейчас очень популярна у потребителей туристических услуг, и эту возможность можно использовать", — предложила эксперт.

Руководитель международных программ группы компаний "Энэкс" Сергей Крылов рассказал, что в настоящее время значительное количество туристов в Россию приезжает из Китая и Южной Кореи. "Большим спросом у них пользуется так называемый "красный маршрут". Это города, связанные с революционерами и коммунистами. Сейчас этот маршрут включает в себя Санкт-Петербург, Москву, Казань, Ульяновск, но в нем вполне может оказаться Самара, так как у вас есть места связанные с Лениным", — высказал идею Крылов. Также по его мнению, Самара должна использовать потенциал Волги и включиться в туры "Великого Волжского пути". "У иностранных туристов востребованы сложные маршруты, состоящие из посещения нескольких городов, — пояснил он. — Кроме того, внимание туристов обращается и на посещение природных достопримечательностей. Очень популярны, например, Ленские столбы в Якутии. А ведь в Самарской области есть подобный уникальный объект — Жигулевские горы".

Президент ассоциации гастрономического туризма России Андрей Парамонов отметил, что многие города стремятся найти свой уникальный продукт, который бы запомнился туристам. А Самаре этого делать не надо, потому что еще с советских времен всем известно Жигулевское пиво. "У вас очень хорошее качество воды, не зря же здесь построили пивоваренный завод в XIX веке, — полагает Парамонов. — Кроме того, на гербе Самары изображена коза. Можно развивать сыроварение. Качественные и натуральные продукты заставят туристов запомнить Самару и привлекут их снова в ваш город".

В ближайшее время все высказанные на форуме предложения будут обобщены и использованы для подготовки маркетинговой стратегии продвижения туристического потенциала Самары.

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Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».

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