В Самарской области набирает обороты прививочная кампания

По данным на конец сентября, в Самарской области от гриппа было привито 14,8% от населения области — это без малого 475 тысяч человек. Вместе с тем, в медучреждения губернии уже поступило почти 200 тысяч доз вакцины для иммунизации детей и более 500 тысяч — для взрослых. Мы выяснили, зачем люди идут на прививки, а также когда, где и как можно получить бесплатную вакцину.

Скепсис ушел

В конце прошлой недели в поликлинике Самарской областной клинической больницы №2 медики вакцинировали сотрудников региональной Общественной палаты. Прививки для них, как и для большинства жителей Самарской области, были бесплатными. Один из участников акции, директор Самарского дворца детского и юношеского творчества, член Общественной палаты Самарской области Сергей Иванов, находясь на приеме у врача, признался, что раньше к прививкам относился скептически, считал, что ему, сильному и здоровому мужчине, они ни к чему. Однако жизнь убедила, что вакцинация помогает сохранить здоровье.

Какие офтальмологические операции проводятся в регионе Практически все офтальмологические операции проводятся по системе обязательного медицинского страхования. Как правило, очередь на проведение составляет около месяца. Если вы не хотите ждать или рассчитываете на индивидуальный подход, то все хирургические манипуляции можно провести платно, в том числе и в государственных клиниках.

"Я не только сам стал делать прививки, но убеждаю своих близких, родственников, коллег по работе, что прививаться надо, - рассказывает Сергей Иванов. - Если хочешь - найдешь время, а не хочешь, всегда найдешь причину отказаться. Я живу по такому принципу, поэтому нашел время чтобы заглянуть в больницу и сделать прививку. Вакцинация помогает сохранить здоровье, а я хочу жить долго и счастливо. Каждый год я обязательно делаю прививки и призываю к этому всех жителей Самарской области!"

"Таких граждан, которые понимают важность вакцинации и эффективно заботятся о своем здоровье и благополучии близких, становится с каждым годом все больше, - отмечает заведующая терапевтическим отделением поликлиники СОКБ № 2 Наталья Волик. - Вот и в этом году прививочная кампания проходит у нас активно. Люди осознают, что лучше один раз прийти к нам осенью, чем долго и часто болеть зимой. Не забывайте, что грипп — это не простуда, он может дать серьезные осложнения, которые, могут привести даже к смертельному исходу. Поэтому надо привиться всем. Особенно людям пожилого возраста старше 60 лет, у которых ослаблен иммунитет".

По словам Натальи Волик, лучшей защиты от гриппа, чем вакцинация, не существует. "Прививка обязательно нужна людям с хроническими заболеваниями, так как грипп может осложнить и течение основного заболевания. Не забывайте о детях, студентах, найдите время и для себя", - говорит врач.

Что за вакцина?

Ежегодно вирус гриппа изменяется, начинают преобладать новые штаммы возбудителя, поэтому состав вакцины каждый год тоже меняется. В "Совигрипп", поступившей в регион для сезона 2018–2019 годов, входят такие штаммы, как H3N2 (гонконгский грипп) и H1N1 (свиной грипп), — поясняют в министерстве здравоохранения Самарской области. "Это те штаммы, которые, по мнению эпидемиологического надзора, будут циркулировать на нашей территории во время эпидсезона 2018–2019 гг.", — говорит заместитель главного врача по лечебной работе самарской городской больницы № 4 Людмила Поваляева.

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Если же говорить про четвертую горбольницу Самары, то здесь в этом году прививочная кампания началась с сентября. За это время уже привиты 8,7 тысячи человек из запланированных 19,6 тысячи. Для сравнения, за весь сезон прошлого года здесь вакцинировали 18,8 тысячи человек. И вот вам результат: по словам медиков, с учетом прививочных кампаний прошлых двух лет, сегодня наблюдается снижение обращаемости и сокращение сроков нетрудоспособности во время болезни.

"За последнее время также снизилось количество случаев летальных исходов от пневмонии, — продолжает Людмила Поваляева. — Это, как мы знаем, грозное осложнение после ОРВИ или бактериальной инфекции. Все больные, умершие от пневмонии в вирусный эпидсезон, не были привиты".

Кто последний на укол?

Прививку от гриппа лучше всего сделать пораньше, пока еще не начался сезонный подъем гриппа и ОРВИ, чтобы легче перенесли вакцинацию и как можно раньше сформировать иммунитет. "Идеальное время — сразу после лета, когда наш организм еще здоровый, отдохнувший, витаминизированный, — считает Людмила Поваляева. — Климатические условия позволяли нам не болеть, поэтому в это время мы обладаем хорошим иммунитетом и вакцинация проходит лучше. Так что прививку надо делать прямо сейчас".

Кстати, в начале октября медики самарской больницы № 4 ждут очередную поставку вакцины для оставшейся половины взрослых пациентов из групп риска. Что это за группы? Это люди, которым положена бесплатная вакцина в рамках ОМС: студенты, призывники, те, кто занят в сфере торговли, коммунальных услуг, транспорта, обслуживания, учебных заведений, беременные женщины, дети, часто болеющие ОРВИ, пациенты, стоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями печени, почек, легких, а также с сахарным диабетом, ожирением и болезнями системы кровообращения. В отдельную группу также выделяют людей старше 60 лет, не страдающих хроническими заболеваниями. Им тоже положена бесплатная прививка. Впрочем, даже если вы не входите в группу риска, вы все равно можете обратиться за данной услугой, но уже не в рамках ОМС.

Людмила Поваляева, заместитель главного врача по лечебной работе Самарской городской больницы № 4:

- В прошлом году за счет вакцинации мы отметили снижение количества обращений пациентов с ОРВИ и гриппом, а также сокращение времени нетрудоспособности во время болезни. Кроме того, по Самаре снизилось количество летальных исходов от такого грозного осложнения, как пневмония. В текущем сезоне прививочная кампания проходит еще более активно, мы ждем еще более положительного эффекта.