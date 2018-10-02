В Самарской области набирает обороты прививочная кампания

По данным на конец сентября, в Самарской области от гриппа было привито 14,8% от населения области — это без малого 475 тысяч человек. Вместе с тем, в медучреждения губернии уже поступило почти 200 тысяч доз вакцины для иммунизации детей и более 500 тысяч — для взрослых. Мы выяснили, зачем люди идут на прививки, а также когда, где и как можно получить бесплатную вакцину.
Скепсис ушел
В конце прошлой недели в поликлинике Самарской областной клинической больницы №2 медики вакцинировали сотрудников региональной Общественной палаты. Прививки для них, как и для большинства жителей Самарской области, были бесплатными. Один из участников акции, директор Самарского дворца детского и юношеского творчества, член Общественной палаты Самарской области Сергей Иванов, находясь на приеме у врача, признался, что раньше к прививкам относился скептически, считал, что ему, сильному и здоровому мужчине, они ни к чему. Однако жизнь убедила, что вакцинация помогает сохранить здоровье.
"Я не только сам стал делать прививки, но убеждаю своих близких, родственников, коллег по работе, что прививаться надо, - рассказывает Сергей Иванов. - Если хочешь - найдешь время, а не хочешь, всегда найдешь причину отказаться. Я живу по такому принципу, поэтому нашел время чтобы заглянуть в больницу и сделать прививку. Вакцинация помогает сохранить здоровье, а я хочу жить долго и счастливо. Каждый год я обязательно делаю прививки и призываю к этому всех жителей Самарской области!"
"Таких граждан, которые понимают важность вакцинации и эффективно заботятся о своем здоровье и благополучии близких, становится с каждым годом все больше, - отмечает заведующая терапевтическим отделением поликлиники СОКБ № 2 Наталья Волик. - Вот и в этом году прививочная кампания проходит у нас активно. Люди осознают, что лучше один раз прийти к нам осенью, чем долго и часто болеть зимой. Не забывайте, что грипп — это не простуда, он может дать серьезные осложнения, которые, могут привести даже к смертельному исходу. Поэтому надо привиться всем. Особенно людям пожилого возраста старше 60 лет, у которых ослаблен иммунитет".
По словам Натальи Волик, лучшей защиты от гриппа, чем вакцинация, не существует. "Прививка обязательно нужна людям с хроническими заболеваниями, так как грипп может осложнить и течение основного заболевания. Не забывайте о детях, студентах, найдите время и для себя", - говорит врач.
Что за вакцина?
Ежегодно вирус гриппа изменяется, начинают преобладать новые штаммы возбудителя, поэтому состав вакцины каждый год тоже меняется. В "Совигрипп", поступившей в регион для сезона 2018–2019 годов, входят такие штаммы, как H3N2 (гонконгский грипп) и H1N1 (свиной грипп), — поясняют в министерстве здравоохранения Самарской области. "Это те штаммы, которые, по мнению эпидемиологического надзора, будут циркулировать на нашей территории во время эпидсезона 2018–2019 гг.", — говорит заместитель главного врача по лечебной работе самарской городской больницы № 4 Людмила Поваляева.
Если же говорить про четвертую горбольницу Самары, то здесь в этом году прививочная кампания началась с сентября. За это время уже привиты 8,7 тысячи человек из запланированных 19,6 тысячи. Для сравнения, за весь сезон прошлого года здесь вакцинировали 18,8 тысячи человек. И вот вам результат: по словам медиков, с учетом прививочных кампаний прошлых двух лет, сегодня наблюдается снижение обращаемости и сокращение сроков нетрудоспособности во время болезни.
"За последнее время также снизилось количество случаев летальных исходов от пневмонии, — продолжает Людмила Поваляева. — Это, как мы знаем, грозное осложнение после ОРВИ или бактериальной инфекции. Все больные, умершие от пневмонии в вирусный эпидсезон, не были привиты".
Кто последний на укол?
Прививку от гриппа лучше всего сделать пораньше, пока еще не начался сезонный подъем гриппа и ОРВИ, чтобы легче перенесли вакцинацию и как можно раньше сформировать иммунитет. "Идеальное время — сразу после лета, когда наш организм еще здоровый, отдохнувший, витаминизированный, — считает Людмила Поваляева. — Климатические условия позволяли нам не болеть, поэтому в это время мы обладаем хорошим иммунитетом и вакцинация проходит лучше. Так что прививку надо делать прямо сейчас".
Кстати, в начале октября медики самарской больницы № 4 ждут очередную поставку вакцины для оставшейся половины взрослых пациентов из групп риска. Что это за группы? Это люди, которым положена бесплатная вакцина в рамках ОМС: студенты, призывники, те, кто занят в сфере торговли, коммунальных услуг, транспорта, обслуживания, учебных заведений, беременные женщины, дети, часто болеющие ОРВИ, пациенты, стоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями печени, почек, легких, а также с сахарным диабетом, ожирением и болезнями системы кровообращения. В отдельную группу также выделяют людей старше 60 лет, не страдающих хроническими заболеваниями. Им тоже положена бесплатная прививка. Впрочем, даже если вы не входите в группу риска, вы все равно можете обратиться за данной услугой, но уже не в рамках ОМС.
Людмила Поваляева, заместитель главного врача по лечебной работе Самарской городской больницы № 4:
- В прошлом году за счет вакцинации мы отметили снижение количества обращений пациентов с ОРВИ и гриппом, а также сокращение времени нетрудоспособности во время болезни. Кроме того, по Самаре снизилось количество летальных исходов от такого грозного осложнения, как пневмония. В текущем сезоне прививочная кампания проходит еще более активно, мы ждем еще более положительного эффекта.
Последние комментарии
А может лучше задаться вопросом "Как не "промокнуть" на Новый Год?"? Или "Для чего мне это нужно?".
Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.