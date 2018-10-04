Попасть на предпремьерный показ в "Киномаксе" можно и бесплатно

11 октября на неделю раньше начала проката в кинотеатре "Киномакс-Самара" можно будет увидеть комедию "Вечная жизнь Александра Христофорова" (12+).
Специальный гость показа: актер и продюсер фильма Алексей Гуськов.
Получить его автограф и сделать с ним фото можно будет 11 октября в 18:30 в холле кинотеатра "Киномакс" по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная 47А, АВРОРА молл, 4 этаж.
Купить билет на премьерный показ можно уже сейчас в кассе и на www.kinomax.ru.
Но можно получить билет, выиграв конкурс. Подробности на страницах Волга Ньюс и Киномакса в ВК.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?