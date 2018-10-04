16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Попасть на предпремьерный показ в "Киномаксе" можно и бесплатно В Самаре выступит рэпер Face Тилль Линденманн привезет в Самару камерное шоу Messer Ведущие "Еда, я люблю тебя" попробовали в Самаре бефстроганов, уху и оливье Первоклассники Самары и области получат бесплатный билет в "Парк чудес Галилео"

Досуг Отдых

Попасть на предпремьерный показ в "Киномаксе" можно и бесплатно

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

11 октября на неделю раньше начала проката в кинотеатре "Киномакс-Самара" можно будет увидеть комедию "Вечная жизнь Александра Христофорова" (12+).

Специальный гость показа: актер и продюсер фильма Алексей Гуськов.

Получить его автограф и сделать с ним фото можно будет 11 октября в 18:30 в холле кинотеатра "Киномакс" по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная 47А, АВРОРА молл, 4 этаж.

Купить билет на премьерный показ можно уже сейчас в кассе и на www.kinomax.ru.

Но можно получить билет, выиграв конкурс. Подробности на страницах Волга Ньюс и Киномакса в ВК.

Теги: Гуськов Алексей Киномакс досуг кино кинопоказ Самара

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

Ангелина Салдаева 15 августа 2017 05:16 В "Меге" пройдет кастинг юных моделей

А это будет в этом году?

Фото на сайте

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4