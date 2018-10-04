Попасть на предпремьерный показ в "Киномаксе" можно и бесплатно

11 октября на неделю раньше начала проката в кинотеатре "Киномакс-Самара" можно будет увидеть комедию "Вечная жизнь Александра Христофорова" (12+).

Специальный гость показа: актер и продюсер фильма Алексей Гуськов.

Получить его автограф и сделать с ним фото можно будет 11 октября в 18:30 в холле кинотеатра "Киномакс" по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная 47А, АВРОРА молл, 4 этаж.

Купить билет на премьерный показ можно уже сейчас в кассе и на www.kinomax.ru.

Но можно получить билет, выиграв конкурс. Подробности на страницах Волга Ньюс и Киномакса в ВК.