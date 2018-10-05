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Досуг Отдых

Кафе, в которое хочется вернуться, притягивает атмосферой

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Статей под заголовками "сколько-то заповедей успешного ресторатора" много, и все они пестрят примерами из зарубежной жизни. А что у нас в Самаре? Девять из десяти опрошенных коллег в редакции в качестве примера удачного ресторанного бизнеса назвали сеть кафе "Хац Хаус", которую все знают с незапамятных времен. Оказалось, что в следующем году исполнится 20 лет. Что ни говорите — это серьезный успех.

Фото: предоставлено сетью кафе "Хац Хаус"

В Самаре "Хац Хаусов" три — и это три разных кафе: и по дизайну интерьера, и по разнообразию блюд. Во всех заведениях сети в основе концепта лежит "вкусная и здоровая" пища, приготовленная только из натуральных и свежих продуктов местных поставщиков. Да и само название — хлебное: хац — это хлебная лепёшка с начинкой из мелко нарезанной зелени. Безусловно, секрет успешной работы кафе отчасти "спрятан" в меню. Но есть еще и три волшебных слова: интерьер, обслуживание и атмосфера. Что первично и где рецепт правильного соотношения этих ингредиентов?

С кафе сети "Хац Хаус" автор текста знакома не понаслышке. И примеры стали всплывать в памяти сами собой.

Ответ первый

Как получить работу мечты? Иногда это происходит случайно. Точнее ты ее получаешь, а потом понимаешь — вот она! Так было и со мной — редактор одного из самых модных в городе журналов. Встречи с интересными людьми, тусовки, интервью. В тот период Хац Хаус на Рабочей практически стал моим рабочим кабинетом. Удобное расположение (исторический центр города рядом с театром оперы и балета и площадью Куйбышева), большой выбор интерьеров (для любого собеседника и настроения) и разноплановое меню. Про бизнес-ланч здесь я знаю практически все. Например, в его меню включены и сложные блюда от шеф-повара, и вкусные десерты. Но особая радость — цены. И всегда удивляла поразительная способность большинства официантов накрыть стол, не прервав при этом разговор и не сбив собеседника с мысли.

К слову, до сих пор хочу сломать свой шаблон и попасть в этот Хац Хаус в выходные. Говорят, пятницы и субботы проходят здесь весело с шоу-программой и живой музыкой.

Ответ второй

Возможно ли за неделю организовать шикарную свадьбу? Легко, если есть достойный жених и красивое платье. Все это было у моей подруги Нины. И даже дата свадьбы, правда, в следующем году. Но по приятной причине свадьбу пришлось устраивать гораздо раньше. Где взять хорошее место в разгар сезона? Нине повезло — освободились даты в Хац Хаусе на Дачной. На всю подготовку ровно неделя: нужен ведущий, меню, план рассадки, торт… "Не волнуйтесь, давайте список гостей, сейчас распишем меню и покажите мне ваше платье", с такими словами встретила нас администратор. Итог — самая уютная свадьба из всех, на которых я была. Нина и Андрей чудесно смотрелись в милых интерьерах кафе в духе "прованс". Казалось, что все просто собрались в доме у родственников жениха, а в его семье есть несколько чудесных бабушек-кулинаров и винный погребок. Вокруг кружевные салфетки, наборы графинов в серванте, а дополнительные приборы достаются прямо из комода. Финал вечера был просто в духе "моей большой греческой свадьбы" — сет от диджея грека, по совместительству свекра невесты.

Ответ третий

Можно ли влюбиться после первого свидания? Оказывается, да! Помню, что однажды предложение "поедем есть шашлык" я восприняла почти как оскорбление. Мог бы придумать что-нибудь оригинальное… Однако шашлык в Хац Хаусе на Аминева оказался потрясающе вкусным, мой новый знакомый — интересным, а администратор зала — догадливым. Он посадил нас за столик в тихой части зала. Мы смотрели, как шеф-повар готовит наш заказ на открытом мангале, потягивали вино, смеялись. Через полгода наши фамилии стали одинаковыми. И в лучших традициях романтического кино вот уже 6 лет наши годовщины мы ходим отмечать в кафе "Хац Хаус" на Аминева. В этом году наше седьмое "первое свидание" будет в обновленном интерьере. Слышала, что над перезагрузкой интерьера поработал известный самарский дизайнер Евгений Сливков. Уверена, стало еще лучше!

Очевидно, что владельцы сети "Хац Хауса" знают рецепт "приготовления" успешного кафе, в котором уютно и комфортно, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Но это — авторское блюдо. И чтобы оно удалось, мало знать состав и технологии. Здесь, как в искусстве, — все "начинается там, где начинается чуть-чуть". И это блюдо, конечно, стоит попробовать.

Теги: Хац Хаус рестораны кафе общепит отдых Самара

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