В реке Сок недалеко от Царевщины подстрелили щуку на 11 килограммов

Удача улыбнулась в ночь с 1 на 2 октября тольяттинским подводным охотникам. О своем трофее они рассказали на форуме nazaderjke.ru.

"Решили проверить одно место на соку в районе Царевщины, - пишет форумчанин Сергей Kriminal. - По приезду увидели много машин, где большинство - наши братья по увлечению. Разговорились с ребятами, говорят "рыбники" покоя не дают, приходятся постоянно питомзу (сумку для сбора раков, - прим. автора) скидывать. Ну мы раков давно не собираем, за рыбой нырять куда интереснее и увлекательней... Перешли поглубже. Только опустился - увидел небольшое "бревнышко". Долго не думая выстрелил в голову и на берег потащил добычу. Как-то быстро охота прошла, не успел даже разныряться. Щучка потянула на 11 кг."