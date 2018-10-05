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Рыбалка и охота

В реке Сок недалеко от Царевщины подстрелили щуку на 11 килограммов

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Удача улыбнулась в ночь с 1 на 2 октября тольяттинским подводным охотникам. О своем трофее они рассказали на форуме nazaderjke.ru.

Фото: nazaderjke.ru

"Решили проверить одно место на соку в районе Царевщины, - пишет форумчанин Сергей Kriminal. - По приезду увидели много машин, где большинство - наши братья по увлечению. Разговорились с ребятами, говорят "рыбники" покоя не дают, приходятся постоянно питомзу (сумку для сбора раков, - прим. автора) скидывать. Ну мы раков давно не собираем, за рыбой нырять куда интереснее и увлекательней... Перешли поглубже. Только опустился - увидел небольшое "бревнышко". Долго не думая выстрелил в голову и на берег потащил добычу. Как-то быстро охота прошла, не успел даже разныряться. Щучка потянула на 11 кг."

Теги: подводная охота рыбалка и охота рыбаки рыба раки Царевщина Сок

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