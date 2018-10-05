Самарцы получают шанс первыми смотреть новинки российского кино

18 октября в прокат выйдет комедия "Вечная жизнь Александра Христофорова". Но гости кинотеатра "Киномакс" смогут увидеть этот фильм на неделю раньше.

11 октября премьера состоится в "Киномакс" в Самаре. На презентацию фильма приедет актер Алексей Гуськов, и у поклонников его творчества будет возможность взять автограф и сделать фото на память с гостем.

Фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", главные роли в котором исполнили Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын, расскажет историю когда-то популярного актера, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться.

Фильм рекомендован к просмотру всем зрителям старше 12 лет в качестве средства от осенней хандры.

Билеты на премьерный показ, который состоится 11 октября в 19:30, уже сейчас можно купить в кассе кинотеатра, на сайте или в мобильном приложении Киномакс.