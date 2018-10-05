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Самарцы получают шанс первыми смотреть новинки российского кино

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 октября в прокат выйдет комедия "Вечная жизнь Александра Христофорова". Но гости кинотеатра "Киномакс" смогут увидеть этот фильм на неделю раньше.

11 октября премьера состоится в "Киномакс" в Самаре. На презентацию фильма приедет актер Алексей Гуськов, и у поклонников его творчества будет возможность взять автограф и сделать фото на память с гостем.

Фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", главные роли в котором исполнили Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын, расскажет историю когда-то популярного актера, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться.

Фильм рекомендован к просмотру всем зрителям старше 12 лет в качестве средства от осенней хандры.

Билеты на премьерный показ, который состоится 11 октября в 19:30, уже сейчас можно купить в кассе кинотеатра, на сайте или в мобильном приложении Киномакс.

Теги: Киномакс кинопоказ кино досуг Самара

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

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