Самарцы получают шанс первыми смотреть новинки российского кино

18 октября в прокат выйдет комедия "Вечная жизнь Александра Христофорова". Но гости кинотеатра "Киномакс" смогут увидеть этот фильм на неделю раньше.
11 октября премьера состоится в "Киномакс" в Самаре. На презентацию фильма приедет актер Алексей Гуськов, и у поклонников его творчества будет возможность взять автограф и сделать фото на память с гостем.
Фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", главные роли в котором исполнили Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын, расскажет историю когда-то популярного актера, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться.
Фильм рекомендован к просмотру всем зрителям старше 12 лет в качестве средства от осенней хандры.
Билеты на премьерный показ, который состоится 11 октября в 19:30, уже сейчас можно купить в кассе кинотеатра, на сайте или в мобильном приложении Киномакс.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?