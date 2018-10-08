Мягкий кинотеатр снова объявил "Киноманию"

8 октября все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.
Билеты — в кассах и онлайн.
Красноармейская 131, ТРК "Гудок" 3 этаж
https://vk.com/comfortkino_samara
Телефон: 951-11-11
8 октября все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.
Билеты — в кассах и онлайн.
Красноармейская 131, ТРК "Гудок" 3 этаж
https://vk.com/comfortkino_samara
Телефон: 951-11-11
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?