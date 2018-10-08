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Мягкий кинотеатр снова объявил "Киноманию" Самарцы получают шанс первыми смотреть новинки российского кино Кафе, в которое хочется вернуться, притягивает атмосферой Попасть на предпремьерный показ в "Киномакс" можно и бесплатно В Самаре выступит рэпер Face

Досуг Отдых

Мягкий кинотеатр снова объявил "Киноманию"

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
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8 октября все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.

Билеты — в кассах и онлайн.

Красноармейская 131, ТРК "Гудок" 3 этаж
https://vk.com/comfortkino_samara
Телефон: 951-11-11

Теги: ТРК Гудок кино кинотеатр досуг Самара

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

Ангелина Салдаева 15 августа 2017 05:16 В "Меге" пройдет кастинг юных моделей

А это будет в этом году?

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