Мягкий кинотеатр снова объявил "Киноманию"

8 октября все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей.

Билеты — в кассах и онлайн. Красноармейская 131, ТРК "Гудок" 3 этаж

https://vk.com/comfortkino_samara

Телефон: 951-11-11