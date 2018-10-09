Что такое "Бережливая поликлиника", и где с ней познакомиться

Летом этого года на публичных слушаниях в областном центре было определено 13 наиболее удачных кейсов по внедрению бережливого производства в поликлиниках региона. В их число вошел опыт Самарской городской поликлиники № 13. В то же время в Самарской городской больнице № 4 бережливое производство начали внедрять еще до запуска проекта.

Кого берегут?

Изначально предполагалось, что бережливое производство в поликлиниках будет представлять из себя элементарные технические решения, которые сократят время ожидания приема и в целом сделают визит пациента комфортным. Эксперимент быстро дал результат: за счет перехода на электронный документооборот, внедрения электронных очередей, а также распределения потоков больных пациенты уже сегодня могут гораздо быстрее получать справки, рецепты, проходить обследования и попадать на прием к врачам.

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"В нашей поликлинике проект стартовал в июле 2017 года, — рассказывает заведующая поликлиническим отделением № 2 ГБУЗ СО Самарской городской поликлиники № 13, врач высшей категории Светлана Остапенко. — За год мы обустроили открытые регистратуры, внедрили электронные амбулаторные карты, и сегодня в своей работе мы уделяем особое внимание доброжелательному отношению сотрудников к пациентам: начиная от регистраторов и заканчивая врачами и медперсоналом".

По словам Светланы Остапенко, в поликлинике № 13 внедряются стандартные операционные программы, расписывающие алгоритмы действия всех сотрудников при общении с пациентом. Такого же подхода придерживаются и в поликлиническом отделении горбольницы № 4. Здесь установлена система электронной регистратуры: пациент берет талон в терминале на первом этаже и подходит к окошку, когда на табло высвечивается его номер, причем ветераны и инвалиды обслуживаются в регистратуре вне очереди — врач их вызывает первыми, когда видит соответствующий талон в системе.

Надо заметить, что отделение не участвовало в пилотном проекте, однако первые элементы "Бережливой поликлиники" здесь начали внедрять еще в 2015 году. Тогда в поликлиническом отделении СГБ № 4 организовали кабинет доврачебного приема. "Сейчас в бережливом производстве это называется разграничением потоков на больных и здоровых, — рассказывает заместитель главного врача по поликлиническому отделению СГБ № 4 Мария Лобова. — То есть пациент, минуя регистратуру, при каком-либо остром состоянии обращается в кабинет доврачебного приема и получает там необходимую медицинскую помощь. Также в период вакцинации против гриппа осмотр желающих сделать прививку проводит фельдшер в своем кабинете, он же дает направление. В очереди к терапевту пациенты в таком случае не стоят".

Без очередей

С 2016 года на прием к врачу в поликлиническом отделении больницы № 4 пациенты почти всегда приходят к конкретному времени по талону — это исключает живую очередь, в которой больные раньше просиживали не один час. "Перед кабинетом врача пациента приглашают по голосовой связи, — говорит Мария Лобова. — Каждый врач в программе видит список пациентов по талонам". В результате, после того как доктора получили возможность сами в электронном виде записывать пациентов на повторный прием, на анализы, к узким специалистам, очереди сократились вдвое. "Более того, врач может тут же связаться с другими медучреждениями через диспетчерский пункт и направить пациента на дополнительные анализы, — дополняет Светлана Остапенко. — На сокращение очередей повлияло и исключение промежуточных визитов к заведующим для подписи направлений в другие организации".

В Самарской области набирает обороты прививочная кампания По данным на конец сентября, в Самарской области от гриппа было привито 14,8% от населения области — это без малого 475 тысяч человек. Вместе с тем, в медучреждения губернии уже поступило почти 200 тысяч доз вакцины для иммунизации детей и более 500 тысяч — для взрослых. Мы выяснили, зачем люди идут на прививки, а также когда, где и как можно получить бесплатную вакцину.

По словам Марии Лобовой, сложно было только первое время. Сегодня врачи не жалуются, да и пациенты за два года привыкли: на каждый прием отводится от 15 до 20 минут, в зависимости от профиля специалиста. В резерве обычно есть еще минут пять, но этого времени вполне достаточно, чтобы провести полноценный прием.

Кстати, "Бережливая поликлиника" экономит время работы врача и за счет организации рабочего места. "У нас внедрена и активно совершенствуется система "5С", — продолжает Светлана Остапенко. — Это сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и самодисциплина. В нашем поликлиническом отделении несколько кабинетов полностью стандартизированы в соответствии с нормами и порядком. Здесь избавились от старой макулатуры, расставили мебель, организовали рабочее пространство для комфортного пребывания и врача, и пациента. Эту систему контролирует старшая медсестра".

Ну и, конечно же, время врачей сильно экономит внедрение электронного документооборота. В поликлиническом отделении СГБ № 4, как и в поликлинике № 13, внедряются электронные карты, когда врач на компьютере видит результаты лабораторных исследований пациента. Совсем скоро к ним добавится и другая информация. Бумажной работы стало меньше еще и за счет внедрения оформления электронных листов нетрудоспособности, а также электронных посыльных листов.

Свобода передвижения

"Бережливая поликлиника" диктует организацию доступной медицинской помощи для инвалидов. Так, при входе в стационар и в поликлиническое отделение СГБ № 4 установлены пандусы, также здесь есть кнопка вызова сотрудника, в чью функцию входит сопровождение маломобильных граждан. "У нас в отделении нет лифта, — делится Мария Лобова. — Поэтому инвалиды-колясочники перемещаются на второй этаж поликлиники через стационар в сопровождении регистратора. Если нет возможности подняться, то помощь таким пациентам могут оказать на первом этаже в доврачебном кабинете или в приемном отделении в комнате осмотра. В регистратуре для этой категории граждан выделили отдельное окошко".

Для поликлинического отделения № 2 ГБУЗ СО СГП13 эти изменения еще впереди. В рамках проекта Министерство здравоохранения Самарской области выделило средства для ремонта входной группы. Сегодня уже отремонтировали фасад здания, облагородили подступы к зданию и территорию вокруг. До конца года здесь установят электронное табло, полностью отремонтируют и преобразят регистратуру, оснастят ее современным техническим оборудованием, создадут доступную среду для маломобильных граждан (обустроят пандусы и туалеты).

Светлана Остапенко, заведующая поликлиническим отделением № 2 ГБУЗ СО Самарской городской поликлиники № 13:

— После того как доктора получили возможность сами в электронном виде записывать пациентов на повторный прием, на анализы и к узким специалистам, очереди сократились вдвое. Но имеются и проблемные точки. Не все врачи и медсестры готовы работать с цифровыми технологиями. Однако, несмотря на трудности, даже доктора в возрасте понимают необходимость внедрения электронных историй болезней и ведения всей документации в системе "АИС "Поликлиника".