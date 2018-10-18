16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
С прилавков самарских супермаркетов изымают небезопасные продукты Верховный Суд отменил отказ дольщице компенсировать аренду жилья Клиенты транспортной компании "Ратек" не могут забрать свои грузы В Самаре собрали "корзину доброты" из 7,1 т продуктов Жителей региона не коснется увеличение коммунальных платежей из-за отсутствия общедомовых приборов учета

Права потребителя

В Самаре мошенники от имени Роспотребнадзора продавали "уголки потребителя"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

В последнее время в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области поступают обращения от предпринимателей о телефонных звонках неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Управления. Эти лица под предлогом предстоящих проверок предлагают приобрести печатную нормативную документацию для оформления "уголка потребителя", сообщают в ведомстве. Тем самым предприниматель якобы обеспечивает себе успешное прохождение проверок.

Самарский Роспотребнадзор обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что порядок проведения плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, в том числе правила их уведомления органом государственного контроля (надзора) о проведении проверки, установлены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Роспотребнадзор не предупреждает о проверках по телефону — это не предусмотрено законодательством.

Также Управление Роспотребнадзора по Самарской области не осуществляет деятельность по распространению печатной нормативной продукции на коммерческой основе.В случае поступления подобных звонков в ведомстве настоятельно рекомендуют обращаться в правоохранительные органы для принятия мер.

Для разъяснения информации в сфере законодательства можно позвонить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области по телефонам: (846) 260-50-25 и (846) 260-37-99.

Теги: Роспотребнадзор права потребителя мошенничество предприниматели
Комментировать

Последние комментарии

Виктор Парфенов 16 июля 2018 08:24 Самарцы недовольны качеством обслуживания на междугородних автобусных маршрутах

Такое качество обслуживания по всей России. Мы уже привыкли ко всему.

Любовь Андреевна Минакова 30 июня 2018 18:10 Площадь общедомового имущества, за которое мы платим, можно сократить

А вот нашим собственникам в квитанциях на оплату ЖКУ УК требуют оплатить за водопотребление и водоотведение, но воду брать даже на помывку полов в лестничных клетках-негде!Водоразборного Крана нет... и уборщица просит дать ей воды обращаясь в квартиру... Полить цветы в газоне тоже только с квартиры. Весело?

Фото на сайте

Самарские гастрономические бутики изнутри

Самарские гастрономические бутики изнутри

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4