В Самаре мошенники от имени Роспотребнадзора продавали "уголки потребителя"

В последнее время в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области поступают обращения от предпринимателей о телефонных звонках неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Управления. Эти лица под предлогом предстоящих проверок предлагают приобрести печатную нормативную документацию для оформления "уголка потребителя", сообщают в ведомстве. Тем самым предприниматель якобы обеспечивает себе успешное прохождение проверок.

Самарский Роспотребнадзор обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что порядок проведения плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, в том числе правила их уведомления органом государственного контроля (надзора) о проведении проверки, установлены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Роспотребнадзор не предупреждает о проверках по телефону — это не предусмотрено законодательством.

Также Управление Роспотребнадзора по Самарской области не осуществляет деятельность по распространению печатной нормативной продукции на коммерческой основе.В случае поступления подобных звонков в ведомстве настоятельно рекомендуют обращаться в правоохранительные органы для принятия мер.