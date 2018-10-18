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Рыбалка и охота

Самарские рыболовы устроили соревнования на старице реки Самары

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшее воскресенье, 14 октября под Кировским мостом на левом берегу Самарки прошел рыболовный турнир "Спиннинг с берега". Организатором соревнований выступило интернет-сообщество "Рыбаки Самары".

Фото: ФОТО АВТОРА

Несмотря на морозное утро и плотный туман, расползшийся по заливам Самарки, погода благоволила участникам турнира. Полное отсутствие ветра и поднимающееся над горизонтом солнце давали надежду, что воскресная рыбалка пройдет в комфортных условиях. Так и случилось: после регистрации 27 претендентов рассредоточились вдоль водоема и начали планомерно облавливать акваторию. В ход шли вертушки и колеблющиеся блесна, воблеры, попперы и кренки. Но ближе к 10 утра голубое небо над головами рыболовов начало затягивать облаками, поднялся ветер, и мирная гладь воды предательски задрожала. Утренняя идиллия закончилась…

Тем не менее никто из рыболовов не прекратил попыток соблазнить хищника своими разноцветными приманками. То слева, то справа удилища спиннингов со свистом разрывали воздух, и несколько секунд спустя раздавался всплеск от падающей в воду блесны или воблера.

По истечении отведенного на рыбалку времени участники соревнований начали возвращаться на старт. Кто-то с пустыми руками, а кто-то чтобы взвесить улов. И тут-то стало ясно, что все призы уходят одному рыболову, с огромным отрывом обошедшему своих конкурентов. Им стал Олег Сальников, умудрившийся поймать пять зачетных щук общим весом почти шесть килограммов. Причем сделал он это в одном из затонов Самарки, глубина в котором не превышала полуметра. "Серебро" соревнований досталось Максиму Мельченко, "бронза" — Владимиру Барсукову. Главный приз в номинации Big Fish также забрал Олег Сальников — за самую крупную щуку дня.

Все участники соревнований получили памятные подарки от партнеров турнира: магазинов "Практик63", "Рыболовный спорт", "Формула рыбалки", "Рыболов-маркет", "Рыбацкий стан", "Медведь" и "Рыболов 63". А победителям отдельно были вручены медали и ценные призы.

Теги: рыбалка и охота рыбалка рыболовство Самара Кировский мост рыба
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