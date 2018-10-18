Алексей Гуськов представил в Самаре "Вечную жизнь Александра Христофорова"

18 октября в кинотеатре "Киномакс" стартует показ фильма Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова". За неделю до премьеры презентовать картину в Самару приехал продюсер и исполнитель главной роли Алексей Гуськов. Он встретился со зрителями и журналистами на предпоказе в кинотеатре "Киномакс" в молле Аврора, и рассказал, как появилась идея фильма, с какими сложностями столкнулась съемочная группа, и больно ли дерется Оксана Фандера.

Кино хорошего настроения

"Идея фильма у меня появилась еще семь лет назад, когда я увидел в интернете один опрос. — рассказывает Алексей Гуськов. — Тогда респондентам давалась возможность ответить на два вопроса: "что бы вы сделали, если жили вечно", и "что бы вы сделали, если вам оставалось жить две недели". Меня удивило то, что в обоих случаях первая десятка ответов совпадала на девяносто процентов. На первых позициях у мужчин была любовь женщин, у дам — любовь мужчин. Получается, что быть любимым и любить это наша самая важная потребность".

В "Вечной жизни Александра Христофорова", конечно, все строится вокруг любви. Но не только между мужчиной и женщиной. Здесь есть про любовь к детям, к друзьям, близким, и даже ко врагам. Зритель видит трансформацию главного героя от циничного и озлобленного актера на закате своей карьеры к счастливому человеку, окруженному любимыми людьми и готовому принять окружающий мир таким какой он есть.

Фото предоставлено сетью кинотеатров Киномакс

Прокатчики продвигают фильм как "комедию, которая продлевает лето" и как "таблетку от осенней хандры". Действительно, в нем много солнца, моря, ярких красок. Над диалогами работали такие мастера юмора как Павел Виноградов и Вячеслав Омутов, известные сотрудничеством с проектами "Вечерний Ургант" и "Прожекторперисхилтон". Режиссер Евгений Шелякин начинал еще с сериала "Счастливы вместе", успел поработать над коммерчески успешными фильмами "Бабушка легкого поведения" и "Новогодний переполох". В этом списке, наверное, мало поводов для особой режиссерской гордости, но зато эти фильмы были любимы если не критиками, то многими зрителями. Тем более для столь сложного сценария "Вечная жизнь Александра Христофорова" явно было нужно найти режиссера с понятным широкой аудитории кинематографическим языком. Фильм явно из категории "сложнее, чем кажется", в нем очень много аллюзий на библейские тексты. Да и сама идея фильма укладывается в доктрину о счастье через всепрощение.

"Этот фильм мы сами очень любим. — рассказывает Алексей Гуськов. — На мой взгляд, это картина, которая достаточно отдельно стоит от современного отечественного кинопрома. Это такой feelgoodmovie, кино хорошего настроения, и это конечно же арт-мейнстрим. В данном жанре очень сложно работать, и такие фильмы очень редко получаются действительно хорошими".

Туристы и селевый поток

Картину снимали в Крыму. График актеров был весьма специфичен. Им приходилось работать с четырех до десяти утра, а потом с двух до десяти вечера. Это было связано с ярким солнцем и с толпами туристов, которые периодически пытались попасть в кадр. Основные декорации парка развлечений "Колизей" возводили рядом с Генуэзской крепостью. И когда в августе все было практически готово, с левой стороны крепости сошел селевой поток, и декорации рухнули на полтора метра. Это стало настоящей катастрофой для проекта. Работа над фильмом была приостановлена на полгода. Но фильм состоялся, и продюсеры подарили Генуэзской крепости декорации, которые очень полюбили туристы.

Над фильмом работал и звездный состав актеров — Алексей Гуськов, Тимофей Трибунцев, Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия Вележева. Даже на втором плане появился Степан Девонин, главная звезда фильма "Сердце мира". Но главным украшением стала Оксана Фандера. Она играет психолога на грани нервного срыва. Именно в нее и влюбляется главный герой. В фильме есть момент, когда персонаж Оксаны Фандеры начинает бить главного героя, который на это не обращает внимания. По словам Алексея Гуськова это был один из самых сложных эпизодов — его снимали весь день, и после него у актера остались синяки.

Возможно, это и правда один из самых добрых и смешных фильмов с таким сильным актерским составом российского кинематографа за последнее время. Но наверняка можно сказать, что это один из лучших сценариев по линии диалогов. Многие фразы из него явно прижились бы как "крылатые". "Вечная жизнь Александра Христофорова" рассчитан на самую широкую аудиторию, но и интеллектуальной публике будет над чем улыбнуться, например, над прямой киноцитатой Бергмана из "Седьмой печати".