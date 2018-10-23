Сила впечатлений поможет поднять настроение

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Закройте глаза и вспомните, какое место или событие за последние полгода оставили у вас незабываемые впечатления, такие, чтобы вы хотели рассказать об этом друзьям и близким?

Для поддержания хорошего настроения и бодрости духа современному человеку просто необходимо устраивать "встряску" и заряжаться новыми впечатлениями.

Хотим поделиться с вами интересной находкой и рассказать, почему стоит посетить это место. Речь пойдет о познавательно-развлекательном центре "Парк чудес Галилео".

Сразу хотим сказать, что этот центр заинтересует и взрослых, и детей. Да-да, такое универсальное загадочное место.

"Парк чудес Галилео" — что это такое?

Представьте, вы попали в особую атмосферу, где сможете летать, менять лица, кричать громче самолёта и это далеко не всё!

Парк разделен на несколько залов. В одном — умные экспонаты необычных форм и размеров, коллекция визуальных чудес и музыкальных инструментов. В другом зале целый "лабиринт иллюзий": комнаты с нарушенной гравитацией, лежачий коридор, иллюзион и огромный лабиринт из тысячи отражений

Атмосфера

От входа до выхода всё говорит о том, что вы попали в необычное место.

Звучит музыка, на стенах развешены загадки и головоломки, от которых невозможно оторваться. Администратор выдает вам билеты с "телефоном спасения" (на случай, если заблудитесь в лабиринте), а "сталкер" желает вам "приятного путешествия". В "Парке чудес Галилео" даже бахилы "магические"! А названия экспонатов: "Трубобан", "Голова в котле", "Задумчивое зеркало", "Комната мгновенного похудения" и др. Согласитесь, звучит необычно и интригующе!

Игра

Все люди любят играть! В "Парке чудес Галилео" игра повсюду. Здесь нужно нажимать на кнопки, разгадывать загадки и даже кричать. Каждый гость может поэкспериментировать со звуком, светом и пространством. Дети могут догнать и перегнать родителей по росту, а хрупкая девушка победить в перетягивании каната нескольких парней!

Познание

Не зря мы написали, что экспонаты парка умные. Через игру и взаимодействие с ними вы можете познавать новое. К примеру, "Воронка Кеплера" — это наглядная модель чёрной дыры, а, испытав "Индикатор любви и дружбы", вы увидите, как хорошо человек проводит электрический ток. Возле каждого экспоната есть табличка с объяснением принципа его работы, а также можно обратиться к "сталкеру" — сотруднику в фирменной футболке, который знает всё о парке.

Погружение

Экспонаты парка созданы для вовлечения всей компании, не важно сколько вам лет! Вы вместе проверите скорость реакции, соберёте "Тренажер часовщика" и сыграете на "Трубобане". А сколько эмоций вы получите, держась за руки в иллюзионе или зеркальном лабиринте!

Все гости настолько погружены в процесс происходящего, что время в "Парке чудес Галилео" летит незаметно.

Закрывая глаза, посетителям "Парка чудес Галилео" будет что вспомнить! Ведь у каждого гостя останутся особые эмоции и впечатления на долгое время.

Выберите удобный день, обзаведитесь приятной компанией и приезжайте в "Парк чудес Галилео"

Стоимость билета

Взрослый — 450 рублей в будние дни, 500 рублей в выходные и праздники,

Детский — 350 рублей и 400 рублей соответственно.

Как попасть?

Познавательно-развлекательный центр "Парк чудес Галилео" открыт ежедневно, с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:00)

Адрес: ул. Дачная 2, к1

Телефон: +7 (846) 201-05-82

Сайт: smr.galileopark.ru

Соцсети: vk.com/galileosmr

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