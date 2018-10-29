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Осенью в Мегаленде и Чадограде всех ждут приключения Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом В Самаре выберут лучшие рестораны города Мягкий кинотеатр снова объявил "Киноманию" Самарцы получают шанс первыми смотреть новинки российского кино

Досуг Отдых

Осенью в Мегаленде и Чадограде всех ждут приключения

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старт первым школьным каникулам этого года уже дан. А на улицы Самары пришла дождливая погода. Где развлечь школьников и их друзей дошколят? Как спастись от осенней хандры? Спешите навстречу приключениям вместе с Мегалэндом и Чадоградом!

В одном из крупнейших парков развлечений Самары ребят всех возрастов ждут веселые квесты. Ну и конечно, приходить в компании друзей не только весело, но и выгодно. Билет при коллективном посещении парка стоит от 150 рублей с человека. Цена распространяется на группу от 15 человек. Теперь подарить своим детям яркий и активный праздник легко. Записаться и узнать подробности можно по телефону: Дарья — 89913961248 (Мегалэнд), Мария — 89913961249 (Чадоград).

ТРК "Гудок", Красноармейская ул. 131, 3 этаж
Вконтакте: vk.com/megakids_samara,
Сайт: smr.chadograd.ru, smr.megalandpark.ru

Теги: ТРК Гудок дети отдых досуг торговые центры Самара
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