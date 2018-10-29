Осенью в Мегаленде и Чадограде всех ждут приключения

Старт первым школьным каникулам этого года уже дан. А на улицы Самары пришла дождливая погода. Где развлечь школьников и их друзей дошколят? Как спастись от осенней хандры? Спешите навстречу приключениям вместе с Мегалэндом и Чадоградом!

В одном из крупнейших парков развлечений Самары ребят всех возрастов ждут веселые квесты. Ну и конечно, приходить в компании друзей не только весело, но и выгодно. Билет при коллективном посещении парка стоит от 150 рублей с человека. Цена распространяется на группу от 15 человек. Теперь подарить своим детям яркий и активный праздник легко. Записаться и узнать подробности можно по телефону: Дарья — 89913961248 (Мегалэнд), Мария — 89913961249 (Чадоград). ТРК "Гудок", Красноармейская ул. 131, 3 этаж

Вконтакте: vk.com/megakids_samara,

Сайт: smr.chadograd.ru, smr.megalandpark.ru