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Рыбалка и охота

На озерах в Самарской области встает первый лед

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: "Рыбалка в Чапаевске и Самарской области"

Как сообщают участники группы "Рыбаки Чапаевска и Самарской области", сегодня утром озеро Линьковка в Чапаевских лугах сковал 2-сантиметровый лед. Автомобильный термометр рыбаков, приехавших на водоем, показывал, что за бортом -12 градусов.

Если учесть, что в ближайшие сутки температура воздуха днем поднимется максимум до +5, а к ночи опять упадет до отрицательных значений, толщина льда на малых водоемах региона может вырасти. Однако выходить на лед пока еще крайне опасно. Тем более что к выходным снова ожидается потепление и дожди.

Теги: рыбалка и охота рыбалка Самарская область Чапаевск лед
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