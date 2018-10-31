На озерах в Самарской области встает первый лед

Как сообщают участники группы "Рыбаки Чапаевска и Самарской области", сегодня утром озеро Линьковка в Чапаевских лугах сковал 2-сантиметровый лед. Автомобильный термометр рыбаков, приехавших на водоем, показывал, что за бортом -12 градусов.

Если учесть, что в ближайшие сутки температура воздуха днем поднимется максимум до +5, а к ночи опять упадет до отрицательных значений, толщина льда на малых водоемах региона может вырасти. Однако выходить на лед пока еще крайне опасно. Тем более что к выходным снова ожидается потепление и дожди.