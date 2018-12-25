Самарская область вошла в "золотую двадцатку" регионов - лидеров турпривлекательности

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнал "Отдых в России" провели четвертое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, турпривлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных путешественников.

Критериями для оценки развития туристической отрасли регионов стали уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства и развитие санаторно-курортной отрасли, популярность региона у туристов (как россиян, так и иностранцев), туристическая уникальность, криминогенная обстановка, интерес к региону в Интернете как к месту отдыха, а также продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

В Самаре ищут способы привлечения новых туристов У жителей областного центра еще свежи в памяти толпы иностранных туристов, гуляющих по улицам в дни чемпионата мира по футболу. Ощущение праздника, дополнительные доходы, невиданная чистота и всеобщая благоустроенность. Как использовать этот опыт и привлечь в Самару новых гостей, представители городской администрации обсудили с иногородними экспертами.

Ожидаемо, что первое место рейтинга заняла Москва, лишь на 0,6 балла обойдя лидера прошлогоднего рейтинга - Краснодарский край. Третьим идет Подмосковье, а вот Санкт-Петербург улучшил свои показатели и перешел на одну ступень вверх в рейтинговой таблице, поменявшись местами с Крымом. Самарская область также вошла в список лидеров, заняв двадцатую строчку рейтинга.

Как отмечается, одним из драйверов роста для туристической отрасли 63-го региона стало проведение минувшим летом чемпионата мира по футболу. "По отзывам иностранцев, российская провинция впечатлила их и уровнем сервиса, и гостеприимством, и современной инфраструктурой, - говорит председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы РФ Михаил Дегтярев. - Поэтому сейчас необходимо сделать ставку на развитие внутреннего и въездного туризма с упором на посещение регионов. Здесь мы преследуем как экономические цели, так и идеологические: въездной туризм лечит от русофобии, а внутренний туризм помогает избавиться от ксенофобии. Люди перестают бояться своих соседей, когда побывают у них в доме".

Напомним, в 2018 году завершается федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", за реализацию которой отвечает Ростуризм. В мае председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым утверждена новая концепция ФЦП на 2019-2025 годы с прогнозным объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в размере около 70 млрд рублей. Как указано в концепции, конечным результатом программы будет являться рост совокупного туристского потока по России до уровня 93 млн человек (+28%), что позволит достичь запланированного увеличения вклада туризма в валовой внутренний продукт РФ более чем на 70% к концу 2025 года.