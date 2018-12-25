Во сколько обойдется праздничный уик-энд в загородном коттедже

Чем меньше времени остается до Нового года, тем острее вопрос, с кем и как его встретить. Для компании из нескольких человек идеальным вариантом может стать коттедж, расположенный непосредственно в городе (таких предложений немало) или в каком-нибудь экологически чистом районе неподалеку.

Турбаза или частный сектор?

Для встречи Нового года можно арендовать отдельно стоящий коттедж или снять домик на турбазе. Второй вариант хорош тем, что к комфортным жилищным условиям нередко предлагается развлекательная программа в виде праздничного банкета, хороводов с Дедом Морозом и Снегурочкой и дискотекой до утра. Вопрос с питанием на многих турбазах тоже решен, так что

1 января с утра пораньше к плите вставать не придется - "похмельный" завтрак будет вам обеспечен. И с досугом здесь поразнообразнее: большинство баз отдыха предлагают не только поиграть в снежки и прогуляться по окрестностям, но и, например, взять напрокат коньки или лыжи, покататься на снегоходе, посетить бильярд, сауну и бассейн. Впрочем, бильярдом и сауной иногда могут похвастать и одиночные коттеджи, сдаваемые в аренду.

Сколько стоит посмотреть на окрестности Самары с высоты Каждому из нас, даже если любите спокойное времяпрепровождение, иногда хочется как-то разнообразить серые будни. Сделать что-то такое… экстремальное. Например, спрыгнуть с парашютом или попарить в воздухе. Не стоит ограничивать себя в таких желаниях, тем более что они вполне осуществимы.

Полный сервис

Новогодний заезд на турбазах традиционно предлагает пребывание с 31 декабря по 2 января - стоимость выставляется именно за этот период. Например, на базе отдыха "Зеленый Яр", которая находится в 45 километрах от Самары на территории Красноярского района, в сосновом бору на берегу реки Кондурчи, предлагаются коттеджи, рассчитанные на 12 и 14 человек. Несколько двухместных номеров со всеми удобствами, на первом этаже общий просторный холл, в мансарде - бильярдная. Аренда 12-местного коттеджа стоит 72 тыс. рублей, 14-местного - 84 тыс. рублей. В стоимость входят завтраки: 1 января - "восстановительный", 2 января - стандартный. Дополнительно можно заказать банкет (от 2 тыс. рублей за персону), а также трехразовое питание - 750 рублей на человека.

В новогоднюю ночь здесь предлагается развлекательная программа и комплимент от базы отдыха. В первый день нового года - развлечения на свежем воздухе. В любой день заезда - катание на снегоходах (3,5 тыс. рублей час), лыжах, коньках и санках. Можно воспользоваться сауной (1,5 тыс. рублей в час).

С банкетом и без

Весьма популярное для загородного отдыха место - поселок Волжский, где расположено немало турбаз. К примеру, в лесу на берегу озера Кривое, в 20 минутах ходьбы от Волги, находится база отдыха "Волжанка". На новогодний заезд здесь можно снять шести- или восьмиместный коттедж по цене от 35 тыс. рублей. Никакого банкета здесь не планируется, возможно, будет организована дискотека. На территории базы есть бильярд, сауна и баня с бассейном. "Приобретая путевку на новогодний заезд, необходимо внести предоплату в размере 50%, - поясняет руководитель базы отдыха Ольга Воропаева. - Если по каким-то причинам туристы приезжать передумали и сообщили об этом заранее, предоплата возвращается за минусом 10%. Если же они отказались в день заезда, то есть просто не приехали, предоплата не возвращается вовсе".

Какие автобусные туры предлагаются самарцам на зимние праздники Впереди новогодние праздники, которые хочется провести насыщенно и интересно. Например, отправиться в автобусный тур в какой-нибудь из соседних регионов, а то и вовсе на Крымское побережье.

На берегу одного из Мастрюковских озер есть база отдыха "Верхний бор". Свежий воздух соснового леса и пейзажи Жигулевских гор - для тех, кто подустал от шумного города и хочет встретить праздник подальше от многоэтажек. База предлагает несколько вариантов благоустроенных загородных домов вместимостью от двух до девяти человек. Аренда вип-коттеджа на девятерых стоит 60 тыс. рублей, домик, рассчитанный на четверых, - 25 тысяч. В новогоднюю ночь здесь предполагается шоу-программа с новогодним меню, ведущим и дискотекой. "В настоящий момент все коттеджи на Новый год арендованы, - говорит руководитель базы отдыха Андрей Чечин. - Пик продаж пришелся на конец ноября - начало декабря. Возможно, ближе к праздникам кто-то откажется, но такое бывает крайне редко, только в случае форс-мажора".

В частном секторе

В частном секторе коттеджей, пока еще не арендованных на новогоднюю ночь, тоже осталось немного. Несмотря на то что сайты о недвижимости пестрят предложениями, по факту найти подходящий вариант достаточно сложно. Цены на одиночные коттеджи более доступны, здесь расчет идет за сутки.

По информации сайта "Авито Недвижимость", аренда коттеджа на Новый год в Самарской области стоит в среднем 7200 рублей в сутки, интерес к этому сегменту вырос на 16% по сравнению с осенними месяцами. Пик спроса на аренду загородных домов пришелся на ноябрь, как и самые высокие расценки. К слову, согласно аналитическим данным, Самарская область заняла девятое место среди российских регионов по динамике желания встречать Новый год в загородном коттедже.

На сноуборде с ветерком: цена вопроса В минувшие выходные в Самаре состоялось техническое открытие горнолыжного комплекса "Красная Глинка". Однако это вовсе не единственный зимний курорт, где ждут любителей активного отдыха. Мы узнали, что нужно, чтобы добраться до популярных заснеженных склонов, и как там принимают туристов.

И еще: специалисты рекомендуют перед тем, как отдавать задаток за аренду коттеджа, не довольствоваться фотографиями, а по возможности съездить и посмотреть, что вам предлагают на самом деле. Истинная картина может сильно разниться с тем, что вы увидите на снимках, и вместо деревянного терема вам придется встречать праздник в убитой хибаре.

"Многие гости приезжают посмотреть все заранее - это нормально, такая практика уже сложилась, - говорит Людмила Зуева, хозяйка коттеджа в поселке Волжский. - А кому-то бывает достаточно фотографий. Предоплату небольшую (обычно около двух тысяч рублей) мы берем - нам все же нужны гарантии, что люди приедут. Если гости не приезжают, предоплата не возвращается".



