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Отдых в России Отдых

Стало известно, куда чаще всего ездили самарцы в уходящем году

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Яндекс.Путешествия изучили, как в 2018 году путешествовали жители России. За год люди искали на сервисе авиабилеты по сотням тысяч направлений, билеты на поезда по 400 тысячам маршрутов и свободные номера почти в миллионе отелей.

В 2018 году пользователи стали больше интересоваться перелётами в Венгрию и Грузию. Турция, наоборот, стала менее популярна, хотя и сохранила второе место в рейтинге после Узбекистана: её доля в общем количестве запросов об авиабилетах снизилась за год на 24%. Среди городов, куда люди чаще всего хотели слетать, вместе с Москвой и Санкт-Петербургом оказались Сочи и Симферополь. Поезда из Москвы в Санкт-Петербург ожидаемо стали самыми популярными среди железнодорожных маршрутов.

Топ-10 городов: куда чаще всего искали билеты из Самары:

На поездах

Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Сызрань
Анапа
Уфа
Пенза
Саратов
Тольятти
Казань

На самолётах

Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Симферополь
Стамбул
Краснодар
Анапа
Ереван
Ростов-на-Дону
Прага

Судя по отелям, которыми интересовались пользователи, самым популярным регионом для путешествий в 2018 году был Краснодарский край — люди искали там гостиницы чаще, чем в Москве или турецкой провинции Анталье. В рейтинге городов Москва оказалась на первом месте, опередив Петербург, Казань, южные города России и турецкие курорты.

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