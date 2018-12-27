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Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству новых хостелов в 2018 году

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара занимает шестое место рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году. Исследование по 50 крупнейшим городам РФ подготовил сервис путешествий OneTwoTrip.

В Самаре в этом году открылось 19 хостелов. Лидерами в этом рейтинге ожидаемо стала Москва - 161 хостел, Санкт-Петербург - 67 и Казань - 32.

Всего за 2018 г. в 50 крупных города России открылось 530 хостелов, что на 83% превышает показатель 2017 года. Из них 70% появилось в принимавших ЧМ городах, 15% - в других городах-миллионниках (восемь населенных пунктов). Еще 15% новых хостелов приходится на остальные 32 города, попавшие в массив исследования.

Самыми популярными месяцами для открытия хостелов в городах ЧМ стали май и июнь: на эти два месяца приходится 40% общего количества открытых за год средств размещения. Во всех остальных городах сезонность выражена не так сильно, а в мае и июне было открыто только 18% хостелов.

"Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году, обеспечив ему рекордные показатели по открытию новых средств размещения. Низкий порог входа привлек сотни предпринимателей в этот бизнес, и пока мы не видим однозначных сигналов, говорящих о его перенасыщении. Интерес к внутреннему туризму, переориентация потребителей на бюджетные варианты размещения, формирование нового поколения путешественников стимулируют спрос на хостелы вне зависимости от событийного календаря", - комментирует директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

В исследовании учтены хостелы, доступные сегодня для бронирования.

Теги: туризм хостел рейтинг Самара
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