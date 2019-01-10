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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Аэропорт Курумоч обслужил в новогодние каникулы более 89 тысяч пассажиров

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Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в новогодние праздники. С 28 декабря 2018 по 8 января 2019 аэропорт обслужил более 89 тысяч пассажиров. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый интенсивный трафик зафиксирован в финальный день новогодних каникул — 8 января, когда услугами самарского аэропорта воспользовались 9 тысяч пассажиров. Пятерку самых популярных внутрироссийских направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Екатеринбург. Из международных направлений по пассажиропотоку лидировали Дубай и Гоа.

Следует отметить возросший спрос на путешествия по региональным маршрутам (минуя Москву) с 28 декабря по 8 января аэропортом "Курумоч" обслужено 22,7 тысячи таких пассажиров, что на 40,8% превысило прошлогодний показатель.

Всего с 28 декабря 2018 по 8 января 2019 авиакомпании совершили 764 взлетно-посадочных операций, полеты выполнялись по 48 направлениям. За время новогодних каникул служба наземного обслуживания аэропорта обработала более 674 тонн багажа.

Теги: Самара Курумоч авиаперевозки транспорт туризм
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