Лучше гор могут быть только горы: гид по любимым местам самарских тревел-блогеров

Внутренний туризм с каждым годом становится популярнее. Это дешево и доступно, а за городскими высотками Самары скрываются не однообразные поля, а широкая Волга и живописные Жигулевские горы. Инстаграм-блогеры и самарские фотографы поделились с "Гидом потребителя" любимыми местами в сердце России, которые стоит посетить не только ради необычных фотографий.

Влад @vladislavusss

"Жигули - это не холмы, как их любят называть геологи, а настоящие горы с зелеными полями, пасущимися стадами и незабываемым видом"

Мое знакомство с Самарской Лукой произошло летом 2016 года. В пору выпускных и вступительных экзаменов нервы были на пределе, и мой папа не нашел ничего лучше, как отвезти меня на машине в Ширяево. Мой восторг начался еще до того, как мы спустились по серпантину Базиловой поляны, и я понял, что Жигули - это не холмы, как их любят называть геологи, а настоящие горы с зелеными полями, пасущимися стадами и незабываемым видом.

Жигулевское море я увидел случайно, когда попал в лагерь, расположенный на его берегу. С тех пор каждый год езжу на водохранилище с подругой. Пусть это лишь один день в году, но тем ценнее для меня встреча с этим местом. Берег Жигулевского моря от села Ягодное до Хрящевки - идеальное место для релаксации и пляжного отдыха. На пустынных пляжах с чайками немного людей. Если повезет с погодой, то другого берега будет не видно и создастся впечатление, будто ты на настоящем море. Есть риск, что водохранилище будет переполнено и песок будет доступен только на сельских пляжах, где много людей. Тут как повезет.

До Ягодного я езжу по собственному плану. С утра еду на электричке в Тольятти, там пересаживаюсь на автобус до Ягодного. Дорога занимает четыре часа. Вечером на обратном пути иду на выезд из города и беру БлаБлаКар. Противоположный берег Жигулевского моря с устьем реки Уса - моя мечта. Он больше похож на аргентинские пампасы или штат Айдахо, нежели на Россию. Для путешественников-любителей советую сразу не браться за большие расстояния, а удаляться от города постепенно. Для начала съездить на пароме до Рождествено или доехать до горы Тип-Тяв на автобусе №50. Всегда берите наличные, следите за расписанием транспорта и берегите природу.

Евгения @jane_mess

"Самые классные места находятся тогда, когда ты их не ищешь"

Любовь к родным местам мне привили родители, которые здесь выросли. Наше первое совместное путешествие по области случилось, когда мне было меньше года, мы поехали к святому источнику Ильи Пророка в Подгоры.

Мои любимые места - заброшенные (или почти заброшенные) села Самарской области. Чтобы их найти, мы с отцом покупаем карты начала XX века и сравниваем их с современным ландшафтом. Потом едем по координатам деревень, которых больше нет, и смотрим, что осталось. Если повезет, можно увидеть полуразрушенные дома и церкви, предметы быта и даже старинные книги.

В Елховском районе много мертвых деревень. Там стоят два-три жилых дома, где во дворе лают собаки, а дальше в ряд более 20 разваливающихся домов, которые никому не нужны. Удивительно, что там еще остались люди.

Аскулы - еще один умирающий поселок. Он находится так далеко, что я сначала подумала, что там нет электричества. Когда мы туда приехали, уличные мальчишки посмотрели на нас удивленно и с недоверием. Было такое ощущение, что они никогда не видели иномарок. На окраине поселка стоит дом, раньше принадлежавший барину. Дом хорошо сохранился, и остатки былой роскоши навевают на драматические мысли: как бы богато мы ни жили, всему приходит конец.

В Павловке мы случайно нашли заброшенную церковь. Я считаю, самые классные места находятся тогда, когда ты их не ищешь. У церкви уже провалена крыша, но на стенах проглядываются фрески через слой утеплителя и штукатурки. Без машины туда тяжело добраться - ехать 120 км, но я хочу показать это место людям.

Ксения @molchanova_ksusha

"Все прекрасное находится рядом, стоит только включить любопытство и приложить немного усилий"

Ездить по области начала еще в школе. Учительница по физике возила нас на природу, и мы жили в палатках. Но это больше был "матрасный туризм": мы просто сидели на одном месте, купались и жарили шашлыки. Туризм стал значить для меня больше в университете, когда я вступила в турклуб СамГТУ. Сначала мы компанией ходили в поход выходного дня по живописным местам Самары, а потом появился интерес. Мы с участниками клуба стали планировать и ходить в спортивные маршруты (водные, горные и пешие) под руководством инструкторов. Благодаря им я познакомилась с природой России, побывала на Кавказе, Алтае, Урале и в Карелии.

Сейчас я так живу, что каждую неделю выезжаю на природу. Самарская область - отличная площадка для развития в спортивном туризме и альпинизме. У нас сильные клубы по альпинизму, спелеологии, спортивному туризму и студенческий корпус спасателей (ВСКС). Мы вместе тренируемся, участвуем в соревнованиях и сборах. На горе Барсук есть живописный скальный массив в 25 метров, где можно заниматься скалолазанием. Несколько шагов от Волги, купайся сколько хочешь без пляжного народа. Вечером можно поставить палатку и наслаждаться ночными видами Самары. Чуть выше по течению есть пещера братьев Греве.

На горе Тип-Тяв около Красной Глинки тоже есть площадки с видами на Жигулевские горы. Если не получается съездить на скалы с ребятами, то я езжу туда и одна с тяжелым рюкзаком, чтобы посмотреть на закат и подготовиться к новым походам.

В Жигулевских горах стоит Молодецкий курган. Он в любое время года прекрасен, но я хочу чаще там бывать зимой, чтобы пролезть альпинистский маршрут и заночевать в зимнике. Мы лазали альпинистские маршруты на Рождество, ночевали в палатке в -28º. На удивление, было совсем не холодно: мы надели пуховики, наелись пельменей, укутались в два спальника и легли плотно друг к другу. Такие поездки не для всех, но они готовят к серьезным выездам.

На Серной горе рядом с Гавриловой поляной в рудниках сохранились огромные кристаллы серы. Рядом в Белой горе есть маленькая ледяная пещера: в ней холодно даже в самый жаркий день. С Вислого камня открывается незабываемый вид на змеиный затон, особенно потрясающий в золотую осень на закате. Рачейка - тоже особенное место: сосновый бор с множеством камней причудливой формы.

Прошлым летом мы ходили в однодневный поход на байдарке. Даже неопытному любителю легко взять оборудование напрокат, доехать до Красной Глинки и двинуться сначала до Гавриловой поляны, а потом в сторону протоки Воложка. Там теплая вода, есть где искупаться и даже прыгнуть с тарзанки.

Все прекрасное находится рядом, стоит только включить любопытство и приложить немного усилий. После поездок происходит анализ себя, событий, работы в коллективе и переосмысление некоторых вещей. Я нашла то место, в котором мне нравится находиться, самореализовываться и учиться новому.

Лилия @lady_lilia

"Вся красота природы Самарской области доступна и находится недалеко от города"

Путешествую я с детства, но год назад познакомилась с фотографами и просто любителями природы, и они предложили исследовать места Самарской области по выходным. Наша первая поездка была на горы Лысую и Могутовую. В тот день мы встретили потрясающий закат, и тогда я решила, что такие вылазки станут нашей традицией. Тем более что вся красота природы Самарской области доступна и находится недалеко от города, а лишь одна поездка в неделю обеспечит не только яркими эмоциями и впечатлениями, но и фотографиями и мини-влогами.

Мое любимое место в Самарской области - Молодецкий курган. С него началось мое знакомство с природой, когда мы с родителями поехали отмечать мое 13-летие. Прошлым летом мы с друзьями собрались на горе, чтобы пофотографировать ночное небо и падающие звезды. Мы не спали всю ночь, жарили шашлыки, смотрели на звезды, пели у костра и встретили рассвет на вершине горы. Эта ночная поездка не забудется.

Зимой, в "белоснежной шубке", Молодецкий курган не менее прекрасен: сугробы по колено, виднеющиеся узоры на Волге, замерзшая вода на скалах - такое стоит увидеть и почувствовать хотя бы раз.

Добраться до горы легко по навигатору: доезжаете до КПП, покупаете билет на Молодецкий курган за символическую цену - 50 рублей, а дальше просто идете по тропинке до вершины. Для посещения всех мест национального парка "Самарская Лука" (к примеру, Жигулевских гор) необходима туристическая путевка, которая продается в центральном офисе в Жигулевске, туристическом центре в Самаре и на КПП у входов в заповедник. Этот билет избавляет от неприятного штрафа в 5000 рублей и повестки в суд.

Олеся @lesyasdesya

"Все хотят покорить Эльбрус, но даже не задумываются о том, как красиво может быть всего в 30 км от дома"

Я всегда знала, что в области красиво. Все детство ездила на дачу с родителями вдоль Красноглинского шоссе и видела горный массив. Когда стала старше, одна поехала на Лысую гору. После этого я захотела снимать природу на камеру и наконец-то начать путешествовать. Люди недооценивают то, что находится рядом. Все хотят покорить Эльбрус, но даже не задумываются о том, как красиво может быть всего в 30 км от дома.

Я была только на нашей стороне, хотя хочется съездить в Ширяево или Рождествено. Тип-Тяв - самая высокая гора Самары, она и правда выглядит огромной. Когда на нее поднимаешься, совсем не чувствуешь подъема, будто идешь по ровной дорожке, но с высоты видно заводы и многоэтажки Красной Глинки, хотя я больше люблю смотреть на Волгу и горы. Царев курган со стороны невзрачен, но вид оттуда потрясающий: с одной стороны Волга и заброшенный Сокский карьер, с другой - Сок и горы на противоположном берегу. Советую побывать везде и не судить книгу по обложке.

С горой Барсук я подружилась не с первого раза. Я пыталась на нее подняться через Лысую гору, это же одна сеть Сокольих гор. Скачала карту на телефон, потому что сеть там не ловит, а потом час шла в неизвестном направлении. В тот раз так и не удалось подняться наверх, но на следующий день мы зашли с другой стороны. Неизвестно, сколько километров было пройдено! Я много раз падала - почва зыбкая, камни под ногами сильно скользят, поэтому лучше надевать удобную обувь и одежду.

Мне нравится, что в горах много людей. Уважаю семьи, которые не сидят дома, а выходят гулять и интересуются природой. Конечно, встречаются и шумные компании, которые оставляют после себя мусор. Это портит атмосферу: ощущаешь себя не частью природы, а просто гостем на городском пляже. Если хотите тишины, то надо ездить в будний день или не в самую солнечную погоду. Зимой людей нет, а туристические тропинки чистят.