Пассажиры старше 60 лет получат скидку при покупке билетов на поезд

С 5 июня в том числе в Самарской области откроется продажа проездных документов со скидкой 5% для пассажиров старше 60 лет на внутрироссийские поезда дальнего следования.

Оформить билет по специальному тарифу можно будет в купейные вагоны. Предложение распространяется на поезда, отправляющиеся со 2 сентября по 25 декабря.

Приобрести билеты можно в кассах и терминалах самообслуживания, на официальном сайте "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". При покупке билета через Интернет скидка применится автоматически после ввода паспортных данных и даты рождения пассажира.

Узнать подробнее о спецтарифах можно на официальном сайте "РЖД".