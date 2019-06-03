16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Добро пожаловать в Ялту, или Как хорошо отдохнуть этим летом С конца апреля увеличится количество прямых рейсов из Курумоча на российские курорты Самара заняла второе место среди российских городов с самыми дешевыми отелями Из-за ремонта железнодорожных путей изменится расписание движения поездов "Уральские авиалинии" будут летать из Самары в Тбилиси, Ташкент и Баку

Отдых в России Отдых

Пассажиры старше 60 лет получат скидку при покупке билетов на поезд

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати

С 5 июня в том числе в Самарской области откроется продажа проездных документов со скидкой 5% для пассажиров старше 60 лет на внутрироссийские поезда дальнего следования.

Оформить билет по специальному тарифу можно будет в купейные вагоны. Предложение распространяется на поезда, отправляющиеся со 2 сентября по 25 декабря.

Приобрести билеты можно в кассах и терминалах самообслуживания, на официальном сайте "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". При покупке билета через Интернет скидка применится автоматически после ввода паспортных данных и даты рождения пассажира.

Узнать подробнее о спецтарифах можно на официальном сайте "РЖД".

Теги: РЖД поезд скидки пенсионеры Самарская область
Комментировать

Фото на сайте

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30