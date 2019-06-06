Пять отличных идей для активного отдыха этим летом

Вот уже несколько дней, как наступило лето - самая жаркая и ленивая пора. Но есть те, кто не хочет три месяца валяться на диване или работать на грядках. Именно для них мы предлагаем несколько мероприятий, которые помогут активно начать туристический сезон.

Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет… Проплыть на байдарках по одной из величайших рек нашей страны "Самара, взгляд с Волги!" предлагает станция туризма GoRa. Участникам представится возможность посмотреть на красоты Самары с водной стороны нашего города. Программа удобна как для профессионала в этом деле, так и для новичка. Обещан инструктаж, пробный выход на воду, а также святая святых - остановка на обед.

Эта же туристическая станция уже 16 июня приглашает в пеше-водный поход к Молодецкому кургану. Если вы обожаете плавать на байдарках и лазать по горам, то это точно ваш тур. Сплав по Жигулевскому морю, а после восхождение на вершину гор Лепешка и Молодецкий курган не только отнимут у вас немало сил, но и доставят массу удовольствия. Вдобавок здесь вы сможете выпустить пар, накопившийся за все трудовые месяцы, и пострелять из лука и арбалета, конечно же, под руководством опытного инструктора. Комфорт, красота и немного экстрима.

Видимо, байдарки очень популярны среди отдыхающих, потому что уже третий тур от той же туристической станции включает передвижение по воде. Хотя в такое жаркое лето водные путешествия - просто спасение.15 или 16 июня вы сможете насладиться конной прогулкой и сплавом по реке Сок. С вами проведут инструктаж и поделят на подгруппы: одни стартуют верхом на лошадях, другие плывут на байдарках. После отдыха и обеда подгруппы меняются дисциплинами. Эта прекрасная возможность насладиться пейзажами Красного Яра оказалась самой дорогой из всех: 2600 рублей. В стоимость этого тура также входит все необходимое.

Для всех велосипедистов это событие явно самое лучшее. XV Веломарафон "Самарская Лука" от спортивно-туристического клуба "ВелоСамара". Марафон будет проходить 22–23 июня. Главное новшество: гонка будет проходить не за Волгой, куда было трудно добраться, а на нашей стороне, практически в черте города, на территории горнолыжного комплекса "СОК". Но к такой гонке нужно быть готовым, так как круг полумарафона 40 км, полный марафон - 80 км (два круга). Набор высоты на круге составляет около 900 метров.

Ну и для желающих провести лето весело, но все-таки с удобством, Кемпинг-Парк "Volga Discovery" предлагает свои услуги. Он расположен в месте, где проходят основные туристические маршруты Самарской области, на берегу реки Волга. Походы по Самарской Луке, посещение природных и исторических памятников, отдых на природе, различные игры и веревочный курс, а также катамараны и вездесущие байдарки к вашим услугам. К тому же туда можно отправиться в любой день. Этот вариант оказался самым бюджетным: стоимость от 400 рублей.

На самом деле, неважно, выберите вы из этого списка или придумаете себе развлечение сами. Главное, чтобы отдых был веселым и интересным!





