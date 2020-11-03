Исследование: из-за коронавируса самарцы стали больше тратить на образование и ремонт

За 2020 г. на фоне ситуации с распространением коронавируса жители Самарской области снизили потребительскую активность. Изменилась структура трат — уменьшились путешествия и развлечения, но при этом жители города стали больше тратить на образование, книги, медицинские услуги и ремонт. Такие данные приводит аналитический проект Tinkoff CoronaIndex.

За год сильнее всего упали расходы самарцев на кино (-80%), путешествия — сократились покупки авиабилетов (-63%), бронирования отелей (-55%), услуги турагентств (-18%) — и развлечения (-80%). Горожане за последний год стали реже ходить в рестораны: траты в этой категории снизились на 21%, зато в фастфуде увеличились на 9% (возможно, благодаря доставке).

При этом по ряду позиций расходы выросли. Так вложения в образование увеличились на 120%, что во многом связано с ростом популярности онлайн-курсов в период пандемии. Горожане стали больше тратить на товары для животных (30%), покупки в супермаркетах (19%) и товары для дома и ремонта (+13%). Потребители меньше путешествовали, сократили траты на "необязательные расходы", больше времени проводили дома.

Помимо изменения структуры потребительских трат, аналитики Тинькофф отмечают, что пандемия изменила и потребительские привычки россиян. О чём говорит рост онлайн-платежей и безналичных расчетов. Это считалось временным трендом периода ограничений в связи с пандемией, но данные за июнь-сентябрь говорят уже не о тренде, а о формировании нового типа покупательского поведения. Многие сейчас покупают онлайн те товары, которые раньше приобретали только офлайн — например, одежду и обувь. Онлайн-платежи уверенно растут даже после завершения майской самоизоляции.

В целом доля онлайн-платежей в Самаре выросла на 10% (в России — на 20%) с прошлого года.



