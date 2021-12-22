Еще один год приближается к завершению, и каждый из нас уже отсчитывает оставшиеся дни до долгожданного отдыха. Один из лучших способов перезагрузиться и устроить себе отличное начало нового года — это провести активные каникулы на склонах белоснежных гор. Собрали для вас подборку лучших горнолыжных комплексов Поволжья и Урала, где со скоростью мчатся не только люди на лыжах, но и интернет от билайн.

"Свияжские холмы"

Этот горнолыжный городок, расположенный на живописном правом берегу реки Свияга, подойдет как для новичков, так и для уже опытных покорителей лыжных маршрутов. Четыре трассы разной сложности с хорошим искусственным освещением, отлично оборудованный сноу-парк с трамплинами для сноубордистов и кресельные канатные дороги точно угодят даже самому взыскательному клиенту.

"Гора Волчиха"

Неповторимые виды откроются всем, кто решился подняться на Волчиху — самую высокую гору в окрестностях Екатеринбурга. 526 м — это не шутки, но оно того стоит. Кроме традиционных лыжных вариантов отдыха, здесь можно прокатиться на коньках на открытом катке, арендовать снегоход для экстремальной езды, а еще совершить прогулку на вертолете, чтобы насладиться умиротворяющим зимним пейзажем.

"Абзаково"

За незабываемыми впечатлениями от зимнего отдыха, которых хватит на целый год вперед, можно съездить в горнолыжный курорт "Абзаково", считающийся одним из самых современных горнолыжных комплексов в стране. Здесь действуют сразу 13 горнолыжных трасс, общая протяженность которых составляет почти 16 км.

А еще в "Абзаково" можно потренироваться в специальном биатлонном центре или проверить свою меткость в стрелково-стендовом комплексе. Ну и последняя изюминка этого горнолыжного курорта — свой зоопарк под открытым небом и аквапарк.

"Губаха"

Самый крупный горнолыжный центр Урала — "Губаха" — открыт круглый год, так что можете собираться в поездку уже сейчас, не переживая за переменчивую погоду. Здесь вас ждут 18 лыжных трасс, сноу-парк и многочисленные зоны для фрирайда. А еще у вас есть шанс посмотреть на состязания профессионалов в действии: "Губаха" ежегодно принимает более 10 спортивных соревнований и чемпионатов.

А для тех, кто любит мистические истории, рядом с горнолыжным комплексом находится город-призрак Верхняя Губаха, бывший поселок угольщиков, попав в который можно ощутить себя героем какого-нибудь постапокалиптического фильма. Построить маршрут до заброшенного города или узнать его историю поможет смартфон, а связь от билайн у отдыхающих на "Губахе" ловит отлично.

"Завьялиха"

Хотели бы провести январские каникулы в густых таежных лесах с чистым воздухом, тогда вам нужен горнолыжный курорт "Завьялиха", расположенный под склоном одноименной горы.

Этот комплекс подходит как для активного отдыха — здесь есть 10 трасс и сноу-парк для любителей экстрима — так и для тех, кто предпочитает размеренный темп времяпровождения. Особая гордость "Завьялихи" — шестиместный кресельный подъемник, так что насладиться неспешной поездкой можно большой кампанией.

По данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом", за период с января по октябрь 2021 года, в горнолыжный сезон, трафик на курортах увеличивается в 2,5 раза по сравнению со средними показателями за год. Но несмотря на повышенные нагрузки в этот период, вместе с интернетом от билайн вы сможете делиться яркими кадрами ваших подвигов в реальном времени, проводить прямые эфиры спусков по самым крутым трассам, а еще быть уверенным, что останетесь на связи с родными и друзьями.