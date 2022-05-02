Личный опыт: Нижний Новгород за два дня

Нижний Новгород - это постоянные спуски и подъемы (такой рельеф), Кремль, пестрая архитектура, оранжевые автобусы, пряники и лучшая шаурма - ничего лишнего. Корреспондент Волга Ньюс съездил в этот город на автомобиле и рассказывает как узнать город за два дня.

Накануне майских праздников я и супруг съездили в Нижний Новгород на отечественном седане. В городе мы оказались впервые, поэтому в двухдневную программу уложили только самые знаковые места.

Дороги

Путь в Нижний из Самары мы выбрали не самый короткий - 800 км: через реку Каму, по обводной Казани и далее по трассе М-7. Маршрут был нам известен до столицы Татарстана - ровные дороги, живописные места, поэтому выбрали именно его. По времени - это 13,5 часа, включая перерывы на отдых.

Обратно добирались по другой дороге: между Кстово и Лысково на М-7 взяли юго-восточное направление - дорога на Сергач, затем - западная дорога по Чувашии мимо города Алатырь выехали на трассу Р-178 в Ульяновской области, через столицу региона, Димитровград, в Самарской области - через Новую Бинарадку и Новый Буян. Яндекс.Карты показал этот путь как самый короткий - 710 километров. На деле он занял примерно 13 часов из-за плохих дорог (особенно в Нижегородской области) и пробок в городах.

Про АЗС. Клиентам "Роснефти" лучше заправляться на территории Самарской или Ульяновской области, в других регионах нам почти не встречались АЗС этой сети. В Татарстане заезжали на заправку "Татнефти". Кроме нее, много АЗС Irbis, встречается "Иликом", "Таиф-НК", Shell, "Газпромнефть" и "Лукойл". В Нижегородской области к перечисленным брендам можно добавить Esco и ОПТИ.

Нижний Новгород

В пункте назначения мы остановились в хостеле гостиничного типа "Бэрри-хостел" в 1,5 км от Кремля. Номер с санузлом и двуспальной кроватью обошелся в 2,2 тыс. руб./сутки. Но с 30 апреля цены повысили. Для сравнения аналогичный номер, только с санузлом на этаже, в хостеле "Смайл" на прогулочной улице Большой Покровской (как ул. Ленинградская в Самаре) стоил 1,7 тыс. руб./сутки.

В первый день мы отправились на прогулку по территории Кремля. Вход свободный. Здесь много красивых зданий, скверов, музей военной техники под открытым небом. При желании можно заказать экскурсию. В тот день не повезло с погодой и мы вернулись сутками позже, чтобы прогуляться по кремлевской стене. Вход 300 руб., с заходом в башни - 500 рублей. Башен всего 13, но не все открыты для посетителей. В некоторых разместили экспозиции с различными историческими находками. Можно ограничиться минимальной программой - прогулкой по стене: с нее открываются виды на город и Волгу, на пути размещены табло с историческими справками. Именно это и останется в памяти. Если успеть к 14:30, можно попасть на экскурсию по крепости. Стоит рассчитывать свои физические возможности: придется преодолевать много лестниц с крутыми ступенями, перепад высот - около 40 м и более 2 км пути.

Далее по маршруту недалеко от Кремля - улица Большая Покровская, а именно ее пешеходная часть. Здесь много исторических зданий, малых архитектурных объектов, кафе, магазинов, театры, музеи... Мы заглянули в Музей старинной техники и попали на экскурсию. Билет для взрослого - 350 рублей. Здесь представлено собрание вещей частного коллекционера Вячеслава Хуртина. В музее заведут старинный граммофон, патефон, полифон, включат ламповый телевизор 1954 года, покажут станки XIX века, средства передвижения и многое другое. Мы без сожаления провели там пару часов.

Следующий пункт, обязательный к посещению, Чкаловская лестница, 560 ступеней, ведущих от Кремля к набережной Волги. Если не готовы спускаться, просто полюбуйтесь с высоты. И сверху и у подножия получаются красивые фото.

От Чкаловской лестницы стоит пройтись по Верхне-Волжской набережной. На ней со стороны города есть хорошо сохранившиеся усадьбы, музеи и просто интересные постройки, со стороны Волги обустроены смотровые площадки, ниже Александровский парк. Дойдя до конца улицы, можно попасть на канатную дорогу через Волгу в город Бор - популярное туристическое место. Даже в будни здесь очередь. За 100 руб. живописные виды около 15-20 минут. В городе через Волгу особо смотреть нечего, и мы сразу поехали обратно.

Набережная в Нижнем - это бетон, местами лавочки, дорожки и все. В конце апреля ее только начали готовить к летнему сезону, из общепита мы заметили только кофейни, пройдя почти всю набережную. Самые интересные места в НН наверху. Например, парк 800-летия Нижнего Новгорода. Он находится на довольно крутом склоне, как в Самаре под площадью Славы, но масштабнее. Сейчас парк на глобальной реконструкции. Но треть территории уже можно посетить и увидеть современный архитектурный подход к оформлению: детская площадка, амфитеатр, подвесные качели, лавочки и столики, стеклянные беседки и т.д. Жителя Самары это место точно впечатлит.

Между парком и набережной есть еще одна прогулочная улица - Рождественская. Здесь тоже много кафе, храмы, старинные здания, речвокзал, но спокойнее, чем на ул. Большой Покровской.

На второй день мы отправились на метро в другую часть города - через реку Оку. Большая часть метро проходит именно по той части Нижнего, но наличие станции в центре города очень удобно. По метромосту мы проехали одну остановку, затем пересели на другую ветку, еще одна станция и мы оказываемся недалеко от нового стадиона, где проходили игры чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но наша цель на этом берегу Оки - крупный выставочный центр "Нижегородская ярмарка". Это значимое историческое место в городе, про которое можно почитать в интернете, а мы приехали посмотреть на комплекс зданий, погулять по площади и увезти сувениры. Последнее не удалось, так как все лавки-домики были закрыты, на территории ярмарки не работало вообще ничего.

Обратно через Оку мы поехали на общественном транспорте. Большие автобусы по городу ходят часто, проезд - 28 рублей. За все время пребывания в Нижнем больших пробок мы не заметили, но передвигаться на автомобиле не рискнули. Для самарца, привыкшего к более менее ровной нарезке улиц, очень сложно ориентироваться в НН. Извилистые дороги, которые огибают овраги или, напротив, холмы, кольцо с семью лучами, тупики, с парковкой проблемы, в центре паркоматы. Проще взять электросамокат в аренду, в Нижнем Новгороде их очень много.

Сувениры мы выбрали съедобные в Доме пряника на ул. Большой Покровской. В Нижегородской области производят пряники и шоколад: Сормовская кондитерская фабрика, фабрика "Богородская", Городецкий пряник. Цены в магазине совсем не демократичные, но в местных супермаркетах мы не нашли продукцию этих фабрик. Впрочем, в Доме пряника оказалось больше товаров других регионов с символикой Нижнего Новгорода.