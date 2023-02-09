Чем заняться 14 февраля тем, чье сердце свободно

Топ-3 неотложных дела в День Святого Валентина для одиноких сердец города от ТРК "Космопорт":

1. Мало кто знает, что 14 февраля, кроме всем известного праздника, отмечается Всемирный день одиноких людей!

Отсутствие пары - отличный повод порадовать себя подарком.⠀

2. Если вы хотите попасть на классную вечеринку, приходите в ТРК "Космопорт". Вас ждут лучшие комики города Кирилл Карташев и Артем Ионов, зрелищное бармен-шоу от Наиля Киямова и дегустация безалкогольных напитков.

3. Посетите площадку "экспресс-свиданий".

Чтобы в самый романтический день в году встретить свою вторую половинку, можно записаться на площадку экспресс-свиданий, которая будет функционировать 14 февраля в ТРК "Космопорт".

Торопитесь! Количество мест ограниченно.

Запись на площадку "экспресс-свиданий" в соцсетях ТРК "Космопорт".

Начало мероприятия - 18:00.

Зона действия - центральный атриум в ТРК "Космопорт".