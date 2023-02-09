Чем заняться 14 февраля тем, чье сердце свободно

Топ-3 неотложных дела в День Святого Валентина для одиноких сердец города от ТРК "Космопорт":
1. Мало кто знает, что 14 февраля, кроме всем известного праздника, отмечается Всемирный день одиноких людей!
Отсутствие пары - отличный повод порадовать себя подарком.⠀
2. Если вы хотите попасть на классную вечеринку, приходите в ТРК "Космопорт". Вас ждут лучшие комики города Кирилл Карташев и Артем Ионов, зрелищное бармен-шоу от Наиля Киямова и дегустация безалкогольных напитков.
3. Посетите площадку "экспресс-свиданий".
Чтобы в самый романтический день в году встретить свою вторую половинку, можно записаться на площадку экспресс-свиданий, которая будет функционировать 14 февраля в ТРК "Космопорт".
Торопитесь! Количество мест ограниченно.
Запись на площадку "экспресс-свиданий" в соцсетях ТРК "Космопорт".
Начало мероприятия - 18:00.
Зона действия - центральный атриум в ТРК "Космопорт".
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Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».
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