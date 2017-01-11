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Автомобили

В новом году резко подорожало дизельное топливо

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 26 декабря по 9 января в Самаре возросло в цене дизельное топливо на 2,3%, сообщает Самарастат. Подорожал также автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 - чуть больше, чем на 1%.

Теги: Самарастат топливо бензин цены

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Последние комментарии

andreyka karpov ski 24 февраля 2016 14:50 Эксперты сравнили стоимость ТО Lada Vesta и ее ближайших конкурентов

Хорошая попытка надурить. =)) Расходники на весту впаривают как на логан/меган. За работы тоже накручивают т.к. чтобы на весте куда-нить подлезть нужно снять кучу всяких защит/накладок/девайсов и пр. Доходит до смешного, чтобы сменить масло снимай защиту +500р. (хотя болт видно, а хрен подлезешь). Единственное что меняется на весте легко, так это салонный фильтр и лампы в фарах.

Алексей Дмитренко 31 августа 2015 17:42 РСА: Cтоимость полиса ОСАГО выросла на 2,4 тысячи рублей, но он того стоит

Карен, при нынешнем кризисе автострахования только вы сами сможете гарантировано себе помочь, обращаясь по очереди в самарские компании с подобным вопросом. Тут даже автоюрист не поможет—при желании вам откажут, и будут чисты перед законом.

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