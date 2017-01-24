Изменились требования к регистрации яхт и катеров

C нового года ужесточились требования к порядку государственной регистрации маломерных судов, сообщает пресс-служба МЧС России. Также с 1 января 2017 года изменились правила освидетельствования маломерных судов, снятия их с учета и форма бланка судового билета. Выдача билетов старого образца прекращена.

Согласно правилам, маломерным считается судно, длина которого не превышает 20 метров, а вместимость - 12 человек. Госрегистрации в ГИМС подлежат маломерные суда массой свыше 200 кг или с мощностью двигателя более 8 кВт. Под массой подразумевается общая масса судна, укомплектованного по ГОСТ Р ИСО-8666-2012. При этом при расчете массы учитывается не вес стоящего в данный момент мотора, а вес наиболее тяжелого мотора с максимально допустимой для этого судна мощностью.

Чтобы снять судно с учета, необходимо представить в подразделение ГИМС, где судно было зарегистрировано, документ, подтверждающий основание исключения из реестра:

Для государственной регистрации судна необходимы:

Если раньше регистрация судна осуществлялась по месту жительства собственника или по месту базирования судна, то теперь - только по адресу регистрации собственника в любом подразделении ГИМС в РФ. Ранее идентификационный номер судна состоял из семи знаков (трех букв и четырех цифр). Сегодня же он увеличен до 11 знаков (двух букв, четырех цифр и указания страны и региона).

С момента регистрации судно приобретало право плавания под флагом РФ. Теперь же маломерное судно обязано нести Государственный флаг РФ. Если его невозможно установить в силу конструкции лодки, то необходимо нанести изображение флага размером не менее 300×200 мм на корпус судна за регистрационным номером. Номер наносится на двух бортах судна на расстоянии четверти длины корпуса лодки от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, толщина линий - 15-20 мм.