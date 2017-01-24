Изменились требования к регистрации яхт и катеров

C нового года ужесточились требования к порядку государственной регистрации маломерных судов, сообщает пресс-служба МЧС России. Также с 1 января 2017 года изменились правила освидетельствования маломерных судов, снятия их с учета и форма бланка судового билета. Выдача билетов старого образца прекращена.
Согласно правилам, маломерным считается судно, длина которого не превышает 20 метров, а вместимость - 12 человек. Госрегистрации в ГИМС подлежат маломерные суда массой свыше 200 кг или с мощностью двигателя более 8 кВт. Под массой подразумевается общая масса судна, укомплектованного по ГОСТ Р ИСО-8666-2012. При этом при расчете массы учитывается не вес стоящего в данный момент мотора, а вес наиболее тяжелого мотора с максимально допустимой для этого судна мощностью.
Чтобы снять судно с учета, необходимо представить в подразделение ГИМС, где судно было зарегистрировано, документ, подтверждающий основание исключения из реестра:
Для государственной регистрации судна необходимы:
документ, который, в соответствии с законами РФ, подтверждает наличие, возникновение, переход прав на судно;
документ, подтверждающий категорию сложности района плавания;
свидетельство, удостоверяющее исключение судна из реестра судов иностранного государства;
копию приказа юрлица о назначении ответственного за эксплуатацию судна;
паспорт РФ, свидетельство о регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации по месту пребывания собственника.
Если раньше регистрация судна осуществлялась по месту жительства собственника или по месту базирования судна, то теперь - только по адресу регистрации собственника в любом подразделении ГИМС в РФ. Ранее идентификационный номер судна состоял из семи знаков (трех букв и четырех цифр). Сегодня же он увеличен до 11 знаков (двух букв, четырех цифр и указания страны и региона).
С момента регистрации судно приобретало право плавания под флагом РФ. Теперь же маломерное судно обязано нести Государственный флаг РФ. Если его невозможно установить в силу конструкции лодки, то необходимо нанести изображение флага размером не менее 300×200 мм на корпус судна за регистрационным номером. Номер наносится на двух бортах судна на расстоянии четверти длины корпуса лодки от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, толщина линий - 15-20 мм.
договор купли-продажи (дарения и т.п.);
судебный акт, вступивший в силу;
решение государственного органа об изъятии судна;
справку о прекращении гражданства РФ собственника;
документ, подтверждающий реорганизацию или ликвидацию юридического лица - собственника судна;
документ, подтверждающий гибель, конструктивную гибель судна, пропажу судна и др.