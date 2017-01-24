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Автомобили

Изменились требования к регистрации яхт и катеров

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C нового года ужесточились требования к порядку государственной регистрации маломерных судов, сообщает пресс-служба МЧС России. Также с 1 января 2017 года изменились правила освидетельствования маломерных судов, снятия их с учета и форма бланка судового билета. Выдача билетов старого образца прекращена.

Согласно правилам, маломерным считается судно, длина которого не превышает 20 метров, а вместимость - 12 человек. Госрегистрации в ГИМС подлежат маломерные суда массой свыше 200 кг или с мощностью двигателя более 8 кВт. Под массой подразумевается общая масса судна, укомплектованного по ГОСТ Р ИСО-8666-2012. При этом при расчете массы учитывается не вес стоящего в данный момент мотора, а вес наиболее тяжелого мотора с максимально допустимой для этого судна мощностью.

Чтобы снять судно с учета, необходимо представить в подразделение ГИМС, где судно было зарегистрировано, документ, подтверждающий основание исключения из реестра:

договор купли-продажи (дарения и т.п.);
судебный акт, вступивший в силу;
решение государственного органа об изъятии судна;
справку о прекращении гражданства РФ собственника;
документ, подтверждающий реорганизацию или ликвидацию юридического лица - собственника судна;
документ, подтверждающий гибель, конструктивную гибель судна, пропажу судна и др.

Для государственной регистрации судна необходимы:

документ, который, в соответствии с законами РФ, подтверждает наличие, возникновение, переход прав на судно;
документ, подтверждающий категорию сложности района плавания;
свидетельство, удостоверяющее исключение судна из реестра судов иностранного государства;
копию приказа юрлица о назначении ответственного за эксплуатацию судна;
паспорт РФ, свидетельство о регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации по месту пребывания собственника.

Если раньше регистрация судна осуществлялась по месту жительства собственника или по месту базирования судна, то теперь - только по адресу регистрации собственника в любом подразделении ГИМС в РФ. Ранее идентификационный номер судна состоял из семи знаков (трех букв и четырех цифр). Сегодня же он увеличен до 11 знаков (двух букв, четырех цифр и указания страны и региона).

С момента регистрации судно приобретало право плавания под флагом РФ. Теперь же маломерное судно обязано нести Государственный флаг РФ. Если его невозможно установить в силу конструкции лодки, то необходимо нанести изображение флага размером не менее 300×200 мм на корпус судна за регистрационным номером. Номер наносится на двух бортах судна на расстоянии четверти длины корпуса лодки от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, толщина линий - 15-20 мм.

Теги: маломерные суда ГИМС регистрация судоходство закон водный транспорт лодки катер

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Последние комментарии

andreyka karpov ski 24 февраля 2016 14:50 Эксперты сравнили стоимость ТО Lada Vesta и ее ближайших конкурентов

Хорошая попытка надурить. =)) Расходники на весту впаривают как на логан/меган. За работы тоже накручивают т.к. чтобы на весте куда-нить подлезть нужно снять кучу всяких защит/накладок/девайсов и пр. Доходит до смешного, чтобы сменить масло снимай защиту +500р. (хотя болт видно, а хрен подлезешь). Единственное что меняется на весте легко, так это салонный фильтр и лампы в фарах.

Алексей Дмитренко 31 августа 2015 17:42 РСА: Cтоимость полиса ОСАГО выросла на 2,4 тысячи рублей, но он того стоит

Карен, при нынешнем кризисе автострахования только вы сами сможете гарантировано себе помочь, обращаясь по очереди в самарские компании с подобным вопросом. Тут даже автоюрист не поможет—при желании вам откажут, и будут чисты перед законом.

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