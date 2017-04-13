16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Новость о вероятной приостановке чартеров в Турцию смешала карты тысячам самарцев Самарцы смогут добраться без пересадок на любой курорт Кипра Самарские туроператоры отмечают рост спроса на европейские туры Авиакомпания Onurair открыла продажу билетов в Турцию в Самаре Почем Турция на майские?

Отдых за рубежом Отдых

РЖД пустит прямой рейс из Самары в Абхазию

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 136
Версия для печати

С 31 мая из Самары в Сухум и обратно можно будет добраться на поезде № 487/488, который раньше следовал по направлению "Самара — Новороссийск". Билеты уже можно приобрести в кассах "Самараинтур", сообщает пресс-служба турфирмы.

Поезд будет отправляться в 16:42 из Самары по московскому времени и прибывать через два дня в 20:35 в Сухум. Таким образом время в пути составит два дня и четыре часа.

Билеты на 31 мая уже распроданы. Следующий рейс поезд совершит 7 июня.

Согласно тарифам, представленным на сайте РЖД, билет в плацкартном вагоне стоит примерно 3300 рублей, в купе — 5700 тыс. рублей, а за поездку в люксе придется заплатить почти 11 500 рублей.

Теги: Самара Абхазия транспорт туризм поезд РЖД железная дорога

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 14:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 15:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

Фото на сайте

Отправляемся в Болгарию за морем и розовым маслом

Отправляемся в Болгарию за морем и розовым маслом

Любуемся предрождественской Европой из салона Skoda Rapid 1.6 AT

Любуемся предрождественской Европой из салона Skoda Rapid 1.6 AT

Самарские бизнесмены провели бизнес-встречу 5 o'clock Travel

Самарские бизнесмены провели бизнес-встречу 5 o'clock Travel

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30