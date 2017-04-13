РЖД пустит прямой рейс из Самары в Абхазию

С 31 мая из Самары в Сухум и обратно можно будет добраться на поезде № 487/488, который раньше следовал по направлению "Самара — Новороссийск". Билеты уже можно приобрести в кассах "Самараинтур", сообщает пресс-служба турфирмы.
Поезд будет отправляться в 16:42 из Самары по московскому времени и прибывать через два дня в 20:35 в Сухум. Таким образом время в пути составит два дня и четыре часа.
Билеты на 31 мая уже распроданы. Следующий рейс поезд совершит 7 июня.
Согласно тарифам, представленным на сайте РЖД, билет в плацкартном вагоне стоит примерно 3300 рублей, в купе — 5700 тыс. рублей, а за поездку в люксе придется заплатить почти 11 500 рублей.
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Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !
А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?