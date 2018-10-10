В Курумоче вновь задержали рейс в Анталью, борт заменили

8 октября рейс авиакомпании "Северный ветер" NWS1871 Самара-Анталья был задержан почти на восемь часов. Об этом сообщает Росавиация. Причиной задержки стали отказы и неисправности авиационной техники. Оперативно устранить их не удалось, поэтому потребовалась замена воздушного судна.

Напомним, подобная ситуация сложилась 28 сентября, когда почти на 7 часов задержали рейс из Курумоча в Анталью авиакомпании Azur air.