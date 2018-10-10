В Курумоче вновь задержали рейс в Анталью, борт заменили

8 октября рейс авиакомпании "Северный ветер" NWS1871 Самара-Анталья был задержан почти на восемь часов. Об этом сообщает Росавиация. Причиной задержки стали отказы и неисправности авиационной техники. Оперативно устранить их не удалось, поэтому потребовалась замена воздушного судна.
Напомним, подобная ситуация сложилась 28 сентября, когда почти на 7 часов задержали рейс из Курумоча в Анталью авиакомпании Azur air.
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Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !
А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?