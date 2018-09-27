"Уральские авиалинии" снизили цены на рейсы Самара — Тель-Авив

Предложение действительно на покупку авиабилетов по маршруту Самара - Тель-Авив - Самара в период с 25 сентября по 17 октября 2018 года, осуществить перелет в рамках акции можно с 8 ноября 2018 по 28 марта 2019 года, кроме периода с 27 декабря 2018 по 10 января 2019.
Покупка билетов со скидкой в 7% возможна только на официальном сайте авиакомпании.
Компания напоминает, что дополнительно можно получить скидку, вступив в программу лояльности "Крылья" от "Уральских авиалиний". При регистрации участник программы получает приветственный бонус в 500 рублей и может использовать его как дополнительную скидку на авиабилет: один бонус равен одному рублю.
Последние комментарии
Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !
А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?