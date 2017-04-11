Новость о вероятной приостановке чартеров в Турцию смешала карты тысячам самарцев

Всего пару дней назад российский турист ликовал. У него вновь появилась возможность отдохнуть в теплой и "все-в -себя-включающей" Турции по вполне демократичным ценам. Однако последние события дали повод для раздумий: а может все-таки не рисковать и воспользоваться предложениями внутренних туроператоров?

Отложенный спрос

По мнению многих экспертов, прошлый год был очень благодатным для Краснодарского края. "Это был год активного спроса, когда турпоток на юг России увеличился примерно на 10-15%, — рассказывает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. — Однако в этом сезоне мы наблюдаем обратную ситуацию — тот самый отложенный спрос, который формировался из-за отсутствия предложений по Турции и Египту, теперь будет реализовываться. По данным аэропорта "Курумоч", операторы уже изменили чартерную программу в сторону уменьшения вылетов в Краснодарский край на 15-20%".

По словам Михаила Мальцева, если раньше перераспределение шло за счет изменения курса доллара и евро, то в этом году ситуация более стабильна, что также сказалось на решении самарцев провести свой отпуск в Турции.

Как пояснила исполнительный директор туристической компании "Интурист-Самара" Елена Совенкова, в последние месяцы действительно наблюдается значительный рост спроса на туры в эту страну. "Безусловно, у туристов есть некоторые опасения в плане безопасности, — говорит Совенкова, — этот вопрос задают почти все. Однако поскольку больше ни одно туристическое направление не может обеспечить такого уровня комфорта за весьма приемлемые деньги, большинство туристов все равно отдают предпочтение Турции. Тем более, что турецкие отельеры взялись активно продвигать свои услуги: они выезжают в Россию — не только в столицы, но и в регионы — с демонстрацией своих предложений и новинок, что также подкупает наших туристов".

Самарцы смогут добраться без пересадок на любой курорт Кипра В этом уголке средиземноморья есть все, на чем отдыхает глаз туриста — бирюзовые воды и каменные утесы, оливковые рощи и древние памятники, поросшие величавыми кедрами горы и колоритные деревни. Основных курортов на Кипре всего пять, и поскольку остров не большой, добраться от одного города до другого не составит значительного труда.

Тревожные новости

И вот, вечером в понедельник федеральные СМИ сообщили о новом витке разногласий между Москвой и Анкарой. Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму о возможном приостановлении чартерных рейсов в турецкие аэропорты. Причиной этого решения ведомство называет сложную внутриполитическую ситуацию в Турции — 16 апреля там пройдут парламентские выборы, результат которых нельзя спрогнозировать.

Напомним, в прошлый раз власти России запрещали чартерные полеты в Турцию в конце 2015 года, после того как на границе Сирии и Турции турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик. Тогда возник кризис в отношениях двух стран. Но в 2016 году после встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана отношения нормализовались, и чартерные рейсы из России на курорты Турции были возобновлены. Турпоток в эту страну быстро восстановился.

Нынешняя возможная отмена чартерных рейсов, по мнению экспертов — лишь временная мера. В Ассоциации туроператоров России уже прокомментировали, что "это ни в коем случае не запрет, это предупреждение, просьба регулятора учитывать возможность появления фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку".

В пресс-службе АТОР добавили, что с подобной оценкой согласны и представители авиаперевозчиков.

Где дешевле?

Сегодня самарцы, планировавшие свой летний отдых в Турции, как и десятки тысяч других россиян, надеются на благополучную развязку. И главная причина, конечно же, стоимость путешествия. Так, если рассматривать цены на отдых в самом начале туристического сезона, то в мае путевка на двоих в Турцию обойдется от 28 тыс. рублей. Для сравнения, путевка в Краснодарский край будет стоить примерно 41 тыс. рублей.

Тем не менее, по словам начальника туристического отдела компании "Авитекс" Ольги Макеевой, существуют отдельные спецпредложения, по которым можно подобрать более выгодный вариант отдыха в Краснодарском крае. "На Черное море сейчас стало выгоднее летать самолетом, чем ездить на собственном автомобиле, — считает эксперт. — Вам не надо тратиться на бензин, ночевки в придорожных гостиницах и возможные штрафы за превышение скорости. Если брать путевку, которая уже включает в себя авиаперелет, то вы получаете еще и групповой трансфер из аэропорта в отель и обратно".

И все же приобрести тур в Турцию в настоящее время можно по более выгодной цене. По многим отелям акция раннего бронирования продлена до 30 апреля. По словам Ольги Макеевой, покупая тур заранее можно сэкономить до 20-30% его стоимости. Если бронировать недельный тур в Турцию на июль сейчас, это будет стоить от 68 тыс. рублей на семью с двумя детьми. После 30 апреля этот же самый тур будет стоить уже от 85 тыс. рублей.