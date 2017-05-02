Самарцы могут обратиться на всероссийскую "горячую линию" по профилактике клещевого энцефалита

С 1 по 15 мая, в преддверии начала сезона активности клещей Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит консультирование граждан. По тел. 8 (846) 2674294 и 8 (846) 2603821 можно проконсультироваться по любым вопросам, касаемо профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза, а также узнать, как действовать, если вас укусил клещ.

Мониторинг за числом обратившихся с укусами клещей в 2017 году начат с 16 марта. Всего с начала эпидемического сезона в области (с 16 марта 2017 года) зарегистрировано 83 случая укусов клещей (из них у 22 детей), что в 4,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (378 случаев).

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, очень важное и эффективное значение в предотвращении заболевания клещевыми инфекциями имеет личная профилактика, включающая выполнение самых простых и доступных мер. Во-первых, это применение специальных защитной одежды. Ее рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей и облегчить быстрый осмотр для их обнаружения:

Также рекомендуется производить обработку одежды акарицидно-репеллентными средствами. Учтите: клещ редко впивается сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) он ползает, выбирая место для укуса. Проводить обработку следует каждые 15-20 мин, обращая внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.

К мерам специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита относятся:

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

Курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций, с наиболее оптимальным интервалом между ними 5-7 месяцев, последняя прививка делается не позднее, чем за 2 недели до выхода в очаг КЭ. Ревакцинацию проводят однократно через год после завершенной вакцинации, последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно.

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение для удаления клеща и решения вопроса для определения показаний к назначению экстренной специфической профилактики. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. При этом снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Снятых присосавшихся клещей с кусочком влажной ваты или свежей травинкой следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон). Мертвых клещей следует также поместить в емкость. Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего.

Клещей необходимо доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования. До доставки в лабораторию емкость с клещом следует хранить в холодном месте при температуре плюс 4 — 8°С (холодильник, термос со льдом и т. п.).

Лица, пострадавшие от нападения клещей, при наличии направления на исследование от лечебно-профилактического учреждения установленного образца имеют право на бесплатное проведение исследования. Длительность исследования: если клеща доставить до 11.00, то результат будет готов в тот же день после 16.00, если клеща доставить после 11.00, то результат будет готов на следующий день. Исследование на клещевой боррелиоз длится 2-3 дня.



В случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща или если клещ не сохранился, рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства или в травмпункт любого медицинского учреждения области для введения противоклещевого иммуноглобулина (если человек не был привит или получил не полный курс прививок) — в первые трое суток. По истечении этого срока профилактика может быть неэффективна.

Клещевой энцефалит — природно-очаговое вирусное инфекционное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания могут быть от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Характерный внешний вид больного — лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище. Нередко болезнь оставляет после себя тяжелые увечья и инвалидность на всю жизнь.

При заболевании клещевым боррелиозом поражаются различные системы организма (центральная нервная система, сердечно-сосудистая, опорнодвигательный аппарат). На месте присасывания клеща у большинства пострадавших появляется кольцевое покраснение диаметром более 5 см, увеличивающееся в размерах, так называемая клещевая мигрирующая эритема.