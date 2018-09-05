Права самарских пациентов защитят операторы "горячей линии"

Всероссийский союз пациентов при поддержке Фонда президентских грантов продолжает общественный проект "Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья". Бесплатная справочная для пациентов продолжит свою работу до конца октября.

Координатор проекта Светлана Сергеева рассказала, что на звонки отвечают эксперты из разных регионов России. "Как правило, это руководители общественных организаций, которые сами являются пациентами, либо их близкие родственники. Чтобы получать то, что государство им гарантирует, они были вынуждены подробно изучить законодательство".

Как рассчитываются выплаты по больничному листу Никто из нас не застрахован от болезни. В случае временной нетрудоспособности на работе вы можете рассчитывать на больничныйлист и выплаты на нему. Как и в какие сроки перечисляются средства, каковы максимальные и минимальные пороги пособий? На эти и другие вопросы Волга Ньюс ответили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

С начала года юридическую помощь получили уже более 2 тысяч человек. Чаще всего пациенты спрашивают, кто может получить медицинскую помощь без оформления полиса ОМС. "Экстренную медицинскую помощь — ту, что оказывают при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, без полиса может получить любой пациент (гражданство РФ не играет роли). Медицинскую помощь в экстренной форме оказывает медицинская организация и медицинский работник безотлагательно и бесплатно, а отказ в ее оказании не допускается", — отвечают специалисты "горячей линии".

Или, к примеру, другая жалоба: "Аптека постоянно отказывает в выдаче льготных лекарств по бесплатным рецептам в связи с их отсутствием. Постоянные отговорки, то "приходите завтра", то "звоните и узнавайте, когда лекарство появится", в результате месяцами ничего не получаю…"

"При отсутствии в аптеке в настоящий момент выписанного вам лекарственного препарата ваш рецепт должен быть зафиксирован в журнале отсроченного обслуживания, о чем обычно делается отметка на рецепте, — консультируют диспетчеры. — Не забудьте сделать копию рецепта с отметкой, если работник аптеки хочет забрать ваш рецепт после регистрации. При поступлении препарата работник аптеки должен позвонить вам и пригласить получить препарат".