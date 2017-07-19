Аэропорт "Курумоч" вошел в число 45 лучших аэропортов планеты

Международный аэропорт Курумоч получил четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания) — ее специалисты провели аудит самарской воздушной гавани в июле.
Присвоение этого статуса ставит Курумоч в один ряд с другими обладателями подобной награды, такими как аэропорты Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других городов. Рейтинг 4 звезды Skytrax на сегодняшний день имеют лишь 37 аэропортов на планете, из них три — в России. Помимо аэропорта Курумоч награду заслужили екатеринбургский аэропорт Кольцово (также входит в холдинг "Аэропорты Регионов") и аэропорт Казани. Максимальной оценки — 5 звезд — удостоены только восемь аэропортов мира.
В рамках аудита эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается все: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звезд
"Четыре звезды Skytrax — это самое серьезное признание, которое получил новый терминал аэропорта Курумоч за два года работы. Оно демонстрирует высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту и является результатом работы всех производственных подразделений, наших коллег из управляющей компании "Аэропорты Регионов" и партнеров-арендаторов", — отметил исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч Константин Былинин.
Напомним, в марте аэропорт Самары впервые вошел в топ-10 рейтинга лучших аэропортов России и СНГ, составляемого Skytrax в рамках премии Passengerʼs Choice Awards. Но если та награда присуждалась по итогам отзывов пассажиров, то теперь Курумоч получил подтверждение высокого уровня предоставляемых им услуг от самых авторитетных отраслевых экспертов.
Последние комментарии
Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !
А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?