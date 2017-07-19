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Аэропорт "Курумоч" вошел в число 45 лучших аэропортов планеты

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч получил четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания) — ее специалисты провели аудит самарской воздушной гавани в июле.

Присвоение этого статуса ставит Курумоч в один ряд с другими обладателями подобной награды, такими как аэропорты Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других городов. Рейтинг 4 звезды Skytrax на сегодняшний день имеют лишь 37 аэропортов на планете, из них три — в России. Помимо аэропорта Курумоч награду заслужили екатеринбургский аэропорт Кольцово (также входит в холдинг "Аэропорты Регионов") и аэропорт Казани. Максимальной оценки — 5 звезд — удостоены только восемь аэропортов мира.

В рамках аудита эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается все: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звезд

"Четыре звезды Skytrax — это самое серьезное признание, которое получил новый терминал аэропорта Курумоч за два года работы. Оно демонстрирует высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту и является результатом работы всех производственных подразделений, наших коллег из управляющей компании "Аэропорты Регионов" и партнеров-арендаторов", — отметил исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч Константин Былинин.

Напомним, в марте аэропорт Самары впервые вошел в топ-10 рейтинга лучших аэропортов России и СНГ, составляемого Skytrax в рамках премии Passengerʼs Choice Awards. Но если та награда присуждалась по итогам отзывов пассажиров, то теперь Курумоч получил подтверждение высокого уровня предоставляемых им услуг от самых авторитетных отраслевых экспертов.

Теги: Былинин Константин Самара Курумоч аэропорт рейтинг

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Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 11:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 12:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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